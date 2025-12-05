Por primera vez: Chile será el país invitado de honor del Salón del Cómic de París

De esta forma, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en ocupar este importante rol.

Chile será el País Invitado de Honor de la 15ª edición del Salón del Cómic de París, siendo el primer país latinoamericano en ocupar este rol.

El Salón del Cómic de París, que se desarrolla del 5 al 7 de diciembre, es el único festival especializado en historieta que se realiza en la capital francesa, estando dedicado al cómic independiente y de autor.

Este encuentro reúne a más de 150 artistas, investigadores, editores y libreros, con un público estimado de 20.000 personas. Cada edición incluye exposiciones, talleres, clases magistrales y un programa curatorial en torno al país invitado.

la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, sostuvo que “que Chile sea el primer país latinoamericano en participar como Invitado de Honor en este encuentro da cuenta de la consolidación de nuestra presencia en el circuito internacional de ferias y festivales del libro, fruto del trabajo interinstitucional y colaborativo que desarrollamos junto al ecosistema del libro”.

“El Salón del Cómic de París representa una importante vitrina para el cómic, la narrativa gráfica nacional, y para nuestras creadoras y creadores, quienes cada vez son más reconocidos por la calidad de su trabajo y por sus propuestas editoriales, apostando por la bibliodiversidad a través de múltiples estilos y voces narrativas”, agregó la secretaria de Estado.