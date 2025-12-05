Ponen en venta la casa del poeta Jorge Teillier, histórica propiedad que buscaba ser museo

El inmueble, construido en 1952 y declarado Monumento Nacional en 2022, fue publicado en un portal inmobiliario con un precio que bordea los $380 millones. En torno al caso, tanto el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, como el Servicio del Patrimonio Cultural de La Araucanía han entregado distintas versiones.

La casa del poeta Jorge Teillier, que se proyectaba convertir en un museo, actualmente está en venta.

Según consignó Emol, una publicación en una plataforma inmobiliaria ofrece el inmueble de 171 metros cuadrados construidos y cinco dormitorios, con un precio de $380 millones.

El alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo (RN), manifestó su preocupación por la falta de avances del Gobierno “respecto de un tema fundamental para nuestra comuna”. Detalló que en dos oportunidades conversó con el Presidente Gabriel Boric sobre el proyecto: “En ambas ocasiones me aseguró que este proyecto tendría prioridad, que avanzaríamos con celeridad, pero hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta concreta”.

Por su parte, el director del Servicio del Patrimonio Cultural de La Araucanía, Roberto Concha, explicó: “Respecto a la compra de la casa de Teillier, como Ministerio de las Culturas y desde el Servicio del Patrimonio, solicitamos toda la documentación a la Municipalidad de Lautaro en diciembre de 2024, y la recibimos recién en agosto de este año”.

Añadió que, debido a que se requería iniciar un proceso de definición de uso como requisito para la compra, “ya no se alcanzaba a incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos del próximo año, que se presenta en septiembre”. No obstante, afirmó que se ofició al jefe municipal para instalar una mesa técnica que defina el futuro del inmueble, “lo cual es prerrequisito para un proyecto de inversión tan relevante para la cultura y el patrimonio de La Araucanía como lo es la casa Teillier”.

La historia de la casa de Jorge Teillier

En 2022, la vivienda fue declarada Monumento Nacional. El hogar del poeta fue diseñado por el arquitecto Emilio Nualart y construido en 1952. A lo largo de su historia recibió visitas ilustres como Salvador Allende, Enrique Lafourcade, Violeta Parra y Pablo de Rokha.

“Era un espacio de encuentro que poseía una biblioteca muy extensa, patios amplios y estaba muy cerca de la línea del ferrocarril, tren que está muy presente en la obra de Teillier”, señaló Carlos Valverde, uno de los autores de Nostalgia del Futuro, biografía del poeta.

La casa también fue su refugio durante la adolescencia, y a ella regresaba cada verano después de trasladarse a Santiago para estudiar Historia.