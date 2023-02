“Me sentía literalmente así”. Esta es una de las explicaciones de Polimá Westcoast sobre el origen de composición de Ultra solo, canción que lo potenció en la escena de la música urbana a nivel mundial y que le permitió que este jueves tenga su anhelado debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Durante la conferencia de prensa del certamen, el músico nacional entregó detalles sobre cómo un conjunto de situaciones desoladoras lo inspiraron para crear una de las canciones más escuchadas en 2022.

¿Cuál es el origen?

Polimá relató que “Ultra solo significa mucho para mí. Es algo que tiene mucha pasión, mucha fuerza (…). Cuando hice la canción me sentía literalmente así (…). Por mi trabajo, han pasado muchas situaciones en que me he encontrado así. Tuve que pasar la Navidad yo solo, el Año Nuevo solo”.

En ese contexto, el santiaguino dijo que cuando creó la canción estaba en Argentina: “Me tocó estar todo el mes allá y se dio la situación de que un día antes de que grabara la canción, estaba con Duki y él, al día siguiente, en la mañana, me dice ‘tengo COVID-19’”.

“Yo lo había visto, estuve con él, carretié con él. Entonces ese día en la mañana me levanté y fui para el estudio. Iba a ir con él, pero él tenía COVID-19, me dejó solo. Así que me pasó las llaves de su estudio y fui igual y grabé esta canción”, continuó.

“Lo especial de esa canción es que la grabé en una toma”, agregó. Es decir, para él “es como una especie de freestyle, porque no lo escribí. Era como me sentía ahí. Lo canté hasta el coro, y nació la canción”.

Finalmente, Polimá Westcoast manifestó su alegría de que, actualmente, “en cada lugar que canto la gente la canta así con mucha fuerza, como si fuese un himno. Es especial para mí y espero que cuando la cantemos en la Quinta Vergara genere eso, esa sensación, esa vibra de esfuerzo, de esperanza, de no quedarse solo”.

¿Quiénes se presentará esta noche en Viña 2023?

La encargada de inaugurar la jornada es Christina Aguilera. La ídola del pop buscará encantar al público con los éxitos que la han consagrado en los escenarios de todo el mundo en los últimos 30 años.

El humor, en tanto, estará a cargo de Fabrizio Copano, quien regresará al festival luego de seis años con una rutina de stand up con la que espera conquistar al Monstruo.

Finalmente, el encargado de cerrar la noche será Polimá Westcoast.