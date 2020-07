El Departamento del Sheriff del condado de Ventura, en Estados Unidos, difundió un video sobre los últimos momentos de la actriz Naya Rivera.

El registro capturó a la mujer llegando junto a su hijo a un muelle en el lago Piru, donde luego desapareció. Cerca de 11 minutos después de llegar en su auto al estacionamiento, ambos parten a navegar en una embarcación.

El tuit de la policía dice que “este es el video de la cámara de seguridad desde el muelle del lago Piru en donde Naya Rivera y su hijo alquilaron un bote”.

This is the security camera footage from the Lake Piru boat launch when Naya Rivera and her son rented a pontoon boat on Lake Piru. https://t.co/osWoDTdwle

