Polarizantes reacciones en la Quinta Vergara frente a Boric y Piñera: Los contrastes que marcaron la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026

La cuarta presentación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 dejó reacciones encontradas entre los asistentes. El comediante, que ya había conquistado al “Monstruo” en 2008, 2018 y 2020, volvió a recurrir a sus clásicas imitaciones políticas, pero esta vez con resultados dispares.

Aplausosy pifias: Los momentos políticos que marcaron la rutina

El momento más emotivo llegó cuando Kramer repasó sus famosas imitaciones del Negro Piñera y su hermano, el fallecido expresidente Sebastián Piñera. Al finalizar, envió un saludo al cielo “por permitirme burlarme de ellos por años”, gesto que provocó aplausos en la Quinta Vergara.

Minutos después, la atmósfera cambió radicalmente. Cuando el humorista imitó al presidente Gabriel Boric, recreando sus patrones de habla para explicar una “reacción cerebral común”, el público explotó en pifias que se extendieron hasta que culminó el segmento.

El contraste refleja la polarización política que aún divide a la audiencia chilena incluso en espacios de entretenimiento.