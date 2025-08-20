Cultura panoramas

Planetario USACH tendrá shows en 360° con música de Coldplay, David Bowie y Los Jaivas durante septiembre

Por CNN Chile

20.08.2025 / 14:30

Además de las experiencias de música y arte, el recinto capitalino ofrecerá talleres científicos, charlas de astronomía y espectáculos de constelaciones.

Planetario USACH dio a conocer su cartelera para septiembre 2025.

En ella, destacan el regreso de Coldplay por el Universo y Las Estrellas de Van Gogh, junto a la experiencia audiovisual Alturas de Macchu Picchu, de Los Jaivas.

Estas funciones se suman a la programación científica y familiar habitual, configurando una de las agendas culturales más variadas del mes en Santiago.

El recinto abrirá los sábados 6, 13 y 27 y domingos 7, 14 y 28 de septiembre desde las 11:00 horas, con funciones de películas, documentales y espectáculos inmersivos en formato 360°.

Espectáculos principales

La oferta incluye tres producciones que combinan música e imagen en un entorno inmersivo:

  • Coldplay por el Universo
    Regresa a petición del público los viernes 5, 12 y 26 de septiembre a las 19:30 horas.
    Durante una hora, se proyectan 12 canciones de la banda británica; entre ellas, Yellow, Fix You, Viva la Vida y A Sky Full of Stars, acompañadas por proyecciones en 360° y el proyector estelar Carl Zeiss VI.

  • Las Estrellas de Van Gogh
    Se presentará los sábados 6, 13 y 27 de septiembre a las 19:30 horas.
    El espectáculo invita a recorrer cinco cuadros icónicos del pintor neerlandés con música de David Bowie como acompañamiento sonoro; entre ellos, La Noche Estrellada y Terraza del Café por la Noche.

  • Alturas de Macchu Picchu
    Estará disponible los sábados y domingos a las 17:00 horas.
    El clásico disco de Los Jaivas, publicado en 1981, se combina con imágenes en 360° y proyecciones estelares. La experiencia incluye temas como La poderosa muerte, Águila Sideral y Sube a nacer conmigo hermano.

Cartelera familiar

Además de los espectáculos musicales, Planetario mantendrá su programación infantil y educativa durante el día, con funciones de películas y documentales.

  • 11:00 Bot y Lu: Escape del Agujero Negro
  • 12:00 3,2,1 ¡Despegue!
  • 13:00 Una de Piratas
  • 15:00 Bot y Lu: Misión H2O
  • 16:00 Sistema Solar

Las actividades incluyen show de constelaciones, charlas sobre el cielo nocturno, talleres científicos y una exposición permanente.

También hay zona de picnic y estacionamientos gratuitos en el recinto.

Venta de entradas

Los tickets se pueden adquirir en este link y sus precios son los siguientes:

Adultos (18–60 años): $5.500
Niños y niñas (2–17 años): $5.000
Adulto mayor (+60 años): $5.000
Espectáculos especiales (Coldplay por el Universo, Las Estrellas de Van Gogh y Alturas de Macchu Picchu): $12.000 (precio único para todas las edades)

