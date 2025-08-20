Planetario USACH tendrá shows en 360° con música de Coldplay, David Bowie y Los Jaivas durante septiembre
Por CNN Chile
20.08.2025 / 14:30
Además de las experiencias de música y arte, el recinto capitalino ofrecerá talleres científicos, charlas de astronomía y espectáculos de constelaciones.
Planetario USACH dio a conocer su cartelera para septiembre 2025.
En ella, destacan el regreso de Coldplay por el Universo y Las Estrellas de Van Gogh, junto a la experiencia audiovisual Alturas de Macchu Picchu, de Los Jaivas.
Estas funciones se suman a la programación científica y familiar habitual, configurando una de las agendas culturales más variadas del mes en Santiago.
El recinto abrirá los sábados 6, 13 y 27 y domingos 7, 14 y 28 de septiembre desde las 11:00 horas, con funciones de películas, documentales y espectáculos inmersivos en formato 360°.
Espectáculos principales
La oferta incluye tres producciones que combinan música e imagen en un entorno inmersivo:
- Coldplay por el Universo
Regresa a petición del público los viernes 5, 12 y 26 de septiembre a las 19:30 horas.
Durante una hora, se proyectan 12 canciones de la banda británica; entre ellas, Yellow, Fix You, Viva la Vida y A Sky Full of Stars, acompañadas por proyecciones en 360° y el proyector estelar Carl Zeiss VI.
- Las Estrellas de Van Gogh
Se presentará los sábados 6, 13 y 27 de septiembre a las 19:30 horas.
El espectáculo invita a recorrer cinco cuadros icónicos del pintor neerlandés con música de David Bowie como acompañamiento sonoro; entre ellos, La Noche Estrellada y Terraza del Café por la Noche.
- Alturas de Macchu Picchu
Estará disponible los sábados y domingos a las 17:00 horas.
El clásico disco de Los Jaivas, publicado en 1981, se combina con imágenes en 360° y proyecciones estelares. La experiencia incluye temas como La poderosa muerte, Águila Sideral y Sube a nacer conmigo hermano.
Cartelera familiar
Además de los espectáculos musicales, Planetario mantendrá su programación infantil y educativa durante el día, con funciones de películas y documentales.
- 11:00 Bot y Lu: Escape del Agujero Negro
- 12:00 3,2,1 ¡Despegue!
- 13:00 Una de Piratas
- 15:00 Bot y Lu: Misión H2O
- 16:00 Sistema Solar
Las actividades incluyen show de constelaciones, charlas sobre el cielo nocturno, talleres científicos y una exposición permanente.
También hay zona de picnic y estacionamientos gratuitos en el recinto.
Venta de entradas
Los tickets se pueden adquirir en este link y sus precios son los siguientes:
Adultos (18–60 años): $5.500
Niños y niñas (2–17 años): $5.000
Adulto mayor (+60 años): $5.000
Espectáculos especiales (Coldplay por el Universo, Las Estrellas de Van Gogh y Alturas de Macchu Picchu): $12.000 (precio único para todas las edades)