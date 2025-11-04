Planeta Cómic Fest: Evento gratuito llega a Providencia este sábado 8 de noviembre

Fanáticos podrán compartir junto a sus autores favoritos en el evento de entrada liberada, donde podrán disfrutar de conversatorios, dibujo en vivo y descuentos de hasta 80% en cómics y mangas.

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición del Planeta Cómic Fest, que en su segunda versión reunirá a distintos autores y autoras que participan en conversatorios y más.

El evento gratuito se realiza este sábado 8 de noviembre en la Fundación Cultural de Providencia, en Avenida Nueva Providencia 1995, y es organizado por Grupo Planeta.

Desde las 11:00 los amantes de los comics y mangas podrán disfrutar de cerca el trabajo de diversos autores en boca de ellos mismos, con dibujantes creando en vivo, otros firmando sus obras y presentciones exclusivas.

Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers, Pía Prado, Gonzalo Martínez y Félix Vega son algunos de los autores que serán parte del programa de Planeta Cómic Fest 2025.

Además, Grupo Planeta dispondrá de gran parte de su catálogo en comics y mangas con descuentos de hasta un 80%.

Revisa el programa del Planeta Cómic Fest: