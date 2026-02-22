Viña 2026: Pet Shop Boys comparte imágenes paseando por la playa chilena antes de su show en la Quinta

Neil Tennant y Chris Lowe compartieron un registro desde la costa viñamarina en la antesala de su show en la segunda noche del Festival de Viña 2026.

Este domingo, los Pet Shop Boys compartieron un registro de lo que ha sido estadía en Viña del Mar, en la antesala de su presentación en el Festival de Viña 2026.

El dúo británico publicó en Instagram una serie de imágenes de una caminata por la playa con el mensaje “Afternoon at the beach. #viña #chile” (“Tarde en la playa”), a un día de su show en la Quinta Vergara.

En las fotos aparecen Neil Tennant y Chris Lowe con lentes de sol y sombreros.

La presentación de Pet Shop Boys está programada para este lunes 23 de febrero, en la segunda noche del certamen, jornada que también incluye al comediante Rodrigo Villegas y a Bomba Estéreo, de acuerdo con la programación difundida para Viña 2026.

La presencia del dúo en la Quinta Vergara marca su debut en el Festival de Viña del Mar y se concreta luego de gestiones que se extendieron por más de una edición, según reportó La Tercera.

Una de las principales dificultades previas estuvo relacionada con requerimientos técnicos del show.

En tanto, Pet Shop Boys llega a Viña 2026 como uno de los números internacionales no hispanohablantes de esta edición, en una parrilla que reúne artistas anglo, latinoamericanos y urbanos durante seis jornadas en la Quinta Vergara.