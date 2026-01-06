Pet Shop Boys en Chile 2026: Fechas, lugares y venta de entradas

El dúo británico Pet Shop Boys anuncia dos presentaciones en Chile en febrero de 2026: una en el Festival de Viña del Mar y otra en el Movistar Arena de Santiago. Conoce fechas, venta de entradas y detalles del espectáculo Dreamworld: The Greatest Hits Live.

El dúo británico Pet Shop Boys, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, regresa a Chile en febrero de 2026 con dos presentaciones.

Estas están confirmadas en el marco de su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, que celebra sus más de 40 años de carrera y repasa sus clásicos del synth-pop.

Posteriormente, el dúo ofrecerá un concierto en solitario el viernes 27 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Santiago.

En ella, la que se espera una puesta en escena con su repertorio de grandes éxitos y una producción audiovisual característica del espectáculo Dreamworld.

La preventa de entradas para el show en el Movistar Arena está programada para comenzar el lunes 12 de enero de 2026 a las 10:00 horas (preventas BancoEstado).

La venta general abrirá el miércoles 14 de enero a las 10:30 horas (o hasta agotar stock) a través de Puntoticket.