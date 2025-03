Pedropiedra y participación de sus fans en el lanzamiento de “Tótem”: “El show está medio como el de Felipe Avello”

Conversamos con Pedro en extenso sobre su regreso a Chile, su nuevo LP, su anticipado show de lanzamiento y sobre la apertura de su nuevo sello musical "Aló Music".

Corría el año 2023, y Pedro Subercaseaux, más conocido por su nombre artístico Pedropiedra, armaba sus maletas para migrar a México. Como muchos de sus pares, el artista buscaba expandir su alcance a través del masivo público latino norteamericano.

“Yo trabajé en México de manera muy sólida duranta toda la década del 2010. Grabé mis dos primeros discos allá, Pedropiedra (2009) y Cripta y Vida (2011)“, afirmó en las oficinas de Collage.

Pedro explica que en esos tiempos, trabajó con la agencia de management mexicana Los Manejadores, quienes tenían bajo su cinturón a Los Tres y Mon Laferte, extendiendo el alcance de dichos actos chilenos a lo largo y ancho de la potencia latinoamericana. Sin embargo, esta cerró por culpa de la pandemia, dejando a Subercaseaux a su suerte en el país Azteca.

Tras una seguidilla de conciertos íntimos y un gran show en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Pedro decidió volver a Chile. Y qué mejor manera de volver a su tierra natal que con un nuevo LP: Tótem.

El ecléctico Tótem

Tótem es el sexto álbum de Pedro, un trabajo que define como “un compendio de todo lo que he hecho hasta ahora”.

El nombre del disco no fue elegido al azar. Pedro buscaba una palabra corta y potente, inspirado en los títulos de álbumes de Michael Jackson, como Thriller o Bad. “Cuando se me ocurrió la palabra Tótem, estaba pensando en los ancestros y en cómo nos influyen, ya sea para agradecerles o para echarles la culpa”, comenta.

Con 17 canciones y una duración de una hora, el disco recorre diversos estilos, desde el pop ochentero hasta el hip hop y la balada.

“Siento que este disco condensa todo lo que he hecho, desde lo íntimo hasta lo más experimental y bailable”, explica Pedro. Tótem incluye canciones con guitarras acústicas y eléctricas, reminiscentes de sus primeros trabajos como Pedropiedra y Cripta y Vida, y elementos más electrónicos y urbanos, como los que exploró en Aló.

El músico bromeó comparando su sexto LP con un icónico de Fleetwood Mac; “es como mi Tusk, con la lógica de un disco doble”.

Tótem no solo es el disco más largo de Pedro, sino también el más ecléctico. “Tiene varios tipos de canciones, desde baladas hasta temas más experimentales. Es un resumen de todo lo que soy como artista”, afirma. El músico destaca que, a pesar de su duración, el álbum no se siente pesado, ya que “pasa por diferentes estilos y emociones”.

Con Tótem, Pedropiedra no solo celebra su pasado, sino que también mira hacia el futuro, demostrando que su música sigue evolucionando y conectando con nuevas generaciones. “Este disco es un resumen de todo lo que he hecho, y estoy feliz de compartirlo con mi gente”, agregó.

Pedro y un show “a lo Felipe Avello”

Una adición tan importante a su catálogo, no podía venir sin su respectivo show de lanzamiento. En esta ocasión, el artista no solo presentará su más reciente trabajo, Tótem, sino que también abrirá las puertas del escenario a sus fanáticos. A través de una convocatoria abierta, Subercaseaux seleccionará a 15 personas para formar un coro de tres voces que lo acompañará durante el show. “La idea era mostrar cómo es todo desde adentro”, explicó el músico, destacando que los participantes no solo cantarán en el escenario, sino que también serán parte de los ensayos y la prueba de sonido.

La convocatoria, que cierra esta semana, ha recibido decenas de videos de personas interesadas en sumarse a esta experiencia. “Hay mucha gente que quiere participar, desde músicos principiantes hasta cantantes con experiencia”, comentó Pedro, quien aseguró que esta iniciativa busca acercar a su público al proceso creativo y profesional de un concierto. Además, el artista comparó la dinámica con el estilo de Felipe Avello: “Está medio como Felipe Avello también, ¿cachai? Sacar a gente del público, para nosotros, un coro de 15 personas cantando en voces con armonía es algo musicalmente súper potente”.

El show promete ser uno de los más extensos de su carrera, con cerca de dos horas de duración y un repertorio que incluirá canciones de Tótem, así como temas clásicos y algunos deep cuts de su discografía. “Es un concierto para los fans que son como mi familia”, afirmó el artista, quien también adelantó la presencia de invitados especiales, aunque prefirió mantener los nombres en reserva.

“Esto es como llevarlo un poco más allá y ampliarlo, abrir las puertas del escenario, de la sala de ensayo y todo, para que más gente pueda participar”, agregó el compositor, destacando el valor de esta experiencia tanto para los participantes como para el público.

Aló Music y el futuro del catálogo de Pedropiedra

Pedropiedra, uno de los nombres más emblemáticos de la música chilena, ha dado un paso importante en su carrera al fundar su propio sello discográfico, Aló Music.

Este proyecto nace con el objetivo de reeditar sus primeros trabajos y mantener viva su música en formato físico. “Esto nació para editar la propia música mía, que no hay un sello que la expedite tanto”, explicó el artista, quien aseguró que no busca ganar dinero, sino garantizar que su obra esté disponible para los coleccionistas y fanáticos.

El primer lanzamiento bajo este sello será su más reciente disco, Tótem, que ya está disponible en vinilo y próximamente en CD. Además, el artista anunció la reedición de sus dos primeros álbumes, Pedropiedra y Cripta y Vida, los cuales pasaron a ser de su completa propiedad tras expirar los contratos con su anterior disquera. “Es como muy triste que ahora solamente se pueda escuchar esta música en las plataformas. Entonces también es bueno tener el formato físico”, comentó.

Aunque por ahora el foco de Aló Music está en su propia música, Pedro no descarta abrir las puertas a otros artistas en el futuro. “Quién sabe que en un futuro aparezcan proyectos que puedan aparecer por ahí”, señaló, aunque aclaró que manejar un sello discográfico es un desafío mayor. “Armar un sello no es solo mandar los archivos a la fábrica para que lo hagan. Hay que tener contadores, abogados, es algo mayor”, explicó.

Además de este proyecto, el artista continúa trabajando en nuevos contenidos, preparando un disco de B-Sides para fin de año, que incluirá canciones descartadas, covers y demos. “Es un disco que tenía ganas de hacer hace tiempo y que espero tenerlo como para fin de año”, adelantó.