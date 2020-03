Fue el broche de oro para un período especial para Pedropiedra. Era un 25 de septiembre y acababa de afinar los detalles de “Aló”, canción que nació del hartazgo ante la decena de casos de corrupción que marcaron la agenda política en el último año y que terminó por encapsular la idea central del disco.

“Lo de decir ‘aló’ salió de la nada cuando grabábamos Amar en Silencio (…) cuando salió como single, ene gente en los comentarios ponía ‘aló’ y en los shows lo gritaban entre los temas. Decidimos ponerle Aló! al disco, porque aparte es un grito súper chileno”, cuenta Pedro sobre la génesis del vocablo que se transformó en el leitmotiv de su quinto disco.

Tras intensos meses de trabajo, el disco quedó listo en octubre de 2019 para que fuera lanzado a fin de mes. Sin embargo, el estallido social frenó toda la operación.

Aquel 18 de octubre, Pedro vio como todo se agitaba cuando regresaba de promocionar el single Perdido en Viña del Mar en la Ciudad Jardín.

“Veníamos de vuelta y cachamos que el Metro estaba cerrado. Llegamos a la Costanera Norte, con la Radio ADN encendida todo el rato, y de repente habla Chadwick, ahí el hueón dice ‘estado de excepción’ (…) Con un taco brígido, llegué a mi casa y fui escuchando todo en tiempo real como se iba quemando el Metro, la gente caminando por la Alameda para abajo en grupo, después lo de la pizza. Al día siguiente al tiro toque de queda, los milicos a la calle, y ya nos fuimos a la B”, relata.

Aló! es un álbum fresco y dinámico, en el que el ex CHC se sacude del sonido que distinguió su material más reciente, cambiando las guitarras por bases dembow y ágiles rimas hip-hop, como las que alguna vez supo encarar cuando integraba el dúo Hermanos Brothers y que son parte de su ADN. “Decidimos girar hacia esa estética, basar el disco en los beat y mezclar el canto con rap, que es algo que yo hago siempre un poco, pero ahora con más dedicación”, explica.

“La primera canción que compuse en toda mi vida fue un rap que hice para una navidad, donde mencionaba a mis abuelos, a todos mis primos. En ese entonces, las referencias eran como Gerardo, Mi Abuela (de Wilfred y La Ganga), esa vertiente del primer rap en español. Fue la navidad más feliz de mi vida”, cuenta sobre su debut en la música cuando se presentó en una pequeña muestra artística ante su familia en la noche buena de 1991.

El responsable de llevar esta estética a buen puerto fue el productor Cristián Heyne (Gepe, Javiera Mena, Alex Anwandter), con quien grabó casi la totalidad del disco: “Él hizo los samplers, loops, secuencias, yo toqué guitarra, bajo, guitarra de palo, teclados y cantaba. Hicimos con muy poca gente el disco”.

El productor le planteó nuevos desafíos a Pedropiedra al desechar 9 de las 10 canciones que pensaba grabar en un principio para su quinto disco. “Me hizo trabajar, trabajar… llegamos a tener como 42, y de esas salieron las que quedaron. Quinta Costa es la única que quedó de ese primer tirón”.

“Estaba acomodado en un formato de canción y con ganas de salir de ahí, pero conservando la esencia de lo que creo que hago yo, de lo que Heyne me decía todo el rato que había que rescatar, que son las letras y las melodías, y esas con otra vestimenta sonora”, explica.

Como en los buenos discos pop, Aló! cuenta solo con 9 canciones en total. Aparte de las lúdicas Abuela Come On y Amar en Silencio, el músico hizo de su nuevo repertorio un llamado de atención sobre distintas situaciones de la vida actual: la arrogancia de los ‘zorrones’ (Perdido en Viña del Mar), la crisis climática y ecológica (En llamas), lo efímera de la vida (Sueños por cumplir) y la corrupción (Aló).

Entre los 9 tracks de Aló! se cuelan algunos invitados extra, como Gepe en Abuela Come On y un músico con el que compartió tanto en escenarios de Chile, Argentina y México, el líder de Los Tres, Álvaro Henríquez: “Por letra y por registro yo me imaginaba al Álvaro en Barco Fantasma. Me armé de confianza, le mandé el tema por WhatsApp, y le pregunté si quería participar y me dijo ‘me encantó el tema, está bacán, grabémoslo’. Llevó su guitarra, un amplificador pequeño que lo usa para grabar y se quedó toda la tarde. Grabó 5 o 6 pistas de guitarra, cantó las voces, muy buena onda”.

A la vez, Pedro coprodujo el tema Sueños por Cumplir con un joven talento del trap local: Xander, conocido por haber trabajado con casi todos los artistas del trap chileno, entre ellos Pablo Chill-E, Gianluca y Polimá Westcoast, además del argentino Duki. “Tiene ese sonido que le llaman dembow. Tenía 17 años cuando la estábamos haciendo y fue bacán trabajar con él. Siento que sintetiza perfecto lo que es el disco, como melodía, acorde, y contemporaneidad”.

Aunque reconoce no estar muy conectado con el fenómeno del trap, Pedropiedra nombra a Chill-E y Bad Bunny como sus favoritos. Y advierte: “Cuando vengan los carros que ahora tienen 15 años y que están en esta volá, afírmate loco. Yo creo que hay trap para rato”.