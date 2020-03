VIDEO RELACIONADO – Cami lanza su nuevo disco “Monstruo” (02:53)

Francisca Valenzuela paralizó a sus seguidores con la publicación de un video de dos minutos, en que interpreta Por qué me lo hiciste?, canción que habla sobre la violencia que viven las mujeres.

La cantante adelanta este nuevo tema a través de un registro acompañada de las coristas Luciana García Huidobro, María Cordero, Annalise Drake y Elisa González, con quienes canta a capella la potente composición.

“El viaje de esta canción parte en el lamento, confusión y rabia que la situación de abuso y violencia causa. Pero frente a esa violencia y abuso yo ya no quedo callada, no me quedo estática y no me quedo sola. Es un grito y llamado a la acción colectivo“, dice.

A lo largo de su carrera, Valenzuela ha sido una participante activa por los derechos de las mujeres en el ámbito artístico. Incluso en su reciente presentación en el Festival de Viña del Mar 2020 invitó a participar a las mujeres en la reciente marcha del 8M.