Pedro Pascal en el Super Bowl 2026: El cameo que se robó miradas en el Halftime Show de Bad Bunny

Por CNN Chile

09.02.2026 / 14:55

El set recreó una vivienda típica de Puerto Rico y funcionó como “palco” para celebridades invitadas, con el actor chileno como uno de los rostros más comentados de la noche.

(CNN Español) — Durante su residencia de 30 conciertos en San Juan, Puerto Rico, Bad Bunny invitó a figuras del espectáculo a acompañarlo en “La Casita”, un espacio del escenario que recrea una casa popular de la isla.

Y volvió a repetirlo el domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

En “La Casita” pudo reconocerse a figuras como el actor chileno Pedro Pascal, vestido con un traje de tonos claros, en sintonía con el color blanco que Bad Bunny favoreció durante su espectáculo.

Pascal también coincide con el músico puertorrriqueño en su condena de las acciones violentas cometidas por algunos agentes de ICE contra los inmigrantes

Junto a Pascal pudo verse a la actriz Jessica Alba, a la cantante colombiana Karol G, a la rapera estadounidense Cardi B, la rapera puertorriqueña Young Miko y la personalidad televisiva estadounidense Alix Earle.

En la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico en 2025, “La Casita” recibió a celebridades como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y el director Darren Aronofsky (“Black Swan”), entre otros.

La recreación en el Halftime Show del Super Bowl LX, fue fiel a esa tradición.

De izquierda a derecha: Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B y Alix Earle en el Super Bowl LX en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

De izquierda a derecha: Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B y Alix Earle en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Roc vía CNN Newsource

“La Casita” es una réplica de una vivienda típica de concreto en Puerto Rico, integrada a los montajes de sus conciertos. Con su techo plano, colores llamativos pero sencillos y apariencia vívida, refleja las casas que se ven en muchos barrios de la isla.

No es una simple estructura en un escenario: es una reivindicación de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny, de una forma de vida más sencilla que está en peligro por la gentrificación y el olvido de las tradiciones locales. Un símbolo de orgullo e identidad.

