“Todavía me parece increíble”: Pedro Pascal recuerda su salto a la fama tras su debut en Game of Thrones hace una década

A más de una década de su debut en la exitosa serie de HBO, el actor chileno rememora cómo, sin ser aún una figura reconocida en Hollywood, logró un lugar en uno de los elencos más aclamados de la televisión.

Más de una década ha pasado desde que Pedro Pascal irrumpió en la pantalla como Oberyn Martell, uno de los personajes más recordados de la cuarta temporada de Game of Thrones.

Y hoy, el actor chileno reflexiona con humildad y asombro sobre ese punto de inflexión en su carrera.

La interpretación de Pascal como el carismático y temido Príncipe de Dorne marcó un antes y un después. No solo lo catapultó a la fama internacional, sino que abrió las puertas a proyectos como The Mandalorian y The Last of Us, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del entretenimiento actual.

En conversación con Vanity Fair, Pascal compartió detalles sobre cómo llegó a uno de los elencos más icónicos de la televisión sin ser, en ese entonces, una figura reconocida en Hollywood.

“Todavía me parece increíble que me hayan elegido. Podrían haber tenido a quien quisieran, y prestaron atención a alguien con más experiencia en teatro local que en televisión”, confesó, refiriéndose a los showrunners David Benioff y Dan Weiss.

Hasta ese momento, Pascal había tenido apariciones menores en series y un recorrido modesto en los escenarios neoyorquinos, fuera del circuito de Broadway.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó gracias a una conexión clave: su amiga, la actriz Sarah Paulson, le ayudó a hacer llegar su audición a los creadores de la serie.

Paulson, cercana a Amanda Peet —actriz y esposa de Benioff—, fue un puente determinante.

“Tuve santos en la corte”, reconoció entre risas, añadiendo: “Era fanático del programa, no necesitaban convencerme de nada para que fuera tan especial. Yo ya estaba obsesionado”.

Entre los recuerdos más vívidos, Pascal menciona una escena clave: el juicio de Tyrion Lannister.

“Estaba sentado en la sala del trono con todo ese elenco increíble. Fue una locura. Apenas podía creer que estuviera ahí”, dijo.

Más de diez años después, Pascal sigue considerando ese momento como un punto de partida: “Hasta el día de hoy siento que les debo mucho de lo que soy como actor”.