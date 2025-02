Pedro Pascal celebró el paso de su hermana Lux por la Gala del Festival de Viña 2025 con un tierno gesto en redes

Lux Pascal fue una de las figuras más destacadas en la Gala de Viña 2025, donde su look rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Su hermano, Pedro Pascal, compartió imágenes de su paso por la alfombra roja en Instagram, generando más de 260 mil reacciones y un emotivo intercambio entre ambos.

La Gala del Festival de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados en la televisión chilena. Y este año, contó con la participación de diversas figuras nacionales e internacionales, entre ellas, Lux Pascal.

La actriz y activista de 32 años, que ha participado en proyectos como Los 80, La Jauría y Narcos, destacó con un elegante look que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Pero respaldo más comentado vino por parte de su hermano, el también actor Pedro Pascal, quien este sábado compartió imágenes de su paso por la alfombra roja a través de su cuenta de Instagram.

La publicación ya suma más de 260 mil reacciones y 2.300 comentarios. Entre estos últimos, destaca uno de la propia Lux, respondiéndole: “Les dije que ibas a estar mirando. Te amo allá y más allá”.

Pero esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood demuestra su admiración por su hermana menor.

Ya lo ha acompañado posando ante las cámaras en destacados eventos como los Premios Emmy 2024 y la presentación en Londres de su película Gladiator II.

La fraternal relación entre Pedro y Lux Pascal

En 2023, habló con Esquire respecto a cómo sus apretadas agendas les impiden verse tanto como a él le gustaría.

“Me angustia saber cuándo volveré”, dijo sobre su estancia en Nueva York para verla actuar en la obra The Who & the What, de Ayad Akhtar. “Simplemente, intento verla lo máximo posible”.

Cuando se le preguntó por las dificultades de la población trans, Pedro Pascal no quiso hablar por su hermana, que es 17 años más joven que él. “No me gustaría hablar en su nombre”, explicó al medio estadounidense.

“Pero ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí”, manifestó.