Pedro Aznar celebra 50 años de música con tres conciertos en Chile: Fechas, lugar y entradas

El músico argentino, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, ofrecerá tres shows en Santiago como parte de su gira aniversario. Las presentaciones serán en noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes. Todos los detalles en esta nota.

El músico argentino Pedro Aznar confirmó su regreso a Chile con tres presentaciones en el Teatro Municipal de Las Condes, programadas para el 27, 28 y 29 de noviembre de 2024.

Los shows forman parte de la gira Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2, con la que el artista recorre distintos países celebrando medio siglo de trayectoria.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 8 de septiembre a las 12:00 horas, a través de este link.

Cada jornada contará con un invitado nacional (que será anunciado próximamente) y el repertorio incluirá canciones de todas las etapas de su carrera, además de clásicos como Hablando a tu corazón, Tu amor, A primera vista, Mientes y Zamba para olvidar.

A lo largo de sus 50 años en la música, Pedro Aznar ha integrado grupos como Serú Girán y Pat Metheny Group, con el que obtuvo tres premios Grammy.

También ha colaborado con artistas como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Caetano Veloso, Soda Stereo y Shakira, además de haber editado más de veinte discos solistas.