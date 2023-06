El presidente Gabriel Boric confirmó que la decisión del Ministerio de Las Culturas de rechazar ser invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2025, no le fue comunicado ni está de acuerdo con ella.

“No pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente“, dijo el mandatario este viernes.

“Le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia porque creo que gastar en cultura es una gran inversión, no un gasto. Esta no es plata que se tire a la basura y hay que hacer más esfuerzos en este sentido”, agregó.

Asimismo, el mandatario sostuvo que instruyó “que se establezcan las conversaciones con la organización de la feria para que podamos ser invitados de honor prontamente“.

“Es mucha plata, pero son gastos que valen la pena. La cultura y la literatura chilena es algo que tenemos que mostrar en todo el mundo, ya que estamos orgullosos de ella y es algo que yo quiero resalzar”, cerró.

¿Qué dijo el ministro de Las Culturas?

Más temprano este viernes, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, habló sobre la decisión de la cartera de no asistir al evento y explicó que se debe al gasto que ello implica.

El secretario de Estado detalló que el costo de participar en la instancia ronda entre los $6 mil y $8 mil millones. Tras analizar la situación, el ministerio decidió “orientar esos recursos hacia otro tipo de actividades”.

En dicha instancia, el ministro adelantó que el presidente Gabriel Boric “no está de acuerdo con nuestra decisión, tengo que decirlo francamente (…). Estamos viendo qué posibilidades hay de revertirla, pero yo veo que son escasas”.

“Es una decisión discutible como todas las que se toman y yo estoy abierto, junto a las orientaciones del Presidente, a ver qué posibilidades hay de revertirlo”, dijo, y agregó que “hay muchos países, incluso desarrollados, que no han tomado este sitial por caro”.

“Los recursos son limitados”

De Aguirre aseguró que esta decisión no implica que el país no participe de la feria. “No es que no vayamos a asistir a Frankfurt, vamos a asistir. Lo que estamos declinando es el ser invitados de honor que requiere una cantidad de responsabilidades, recursos monetarios, profesionales, de gran magnitud”.

En esta línea, recalcó que el Gobierno decidió “ir a hacer los negocios que corresponden a una feria de negocios y no como invitado de honor porque hay un montón de temas adicionales involucrados”. “Preferimos enfocarnos en la política del libro, la lectura y la biblioteca que tenemos pendientes”.

“Los recursos son limitados (…) nosotros pensamos que orientar los recursos que teníamos para esa feria, a una actividad como la que indiqué (generar una feria internacional en Santiago), nos pareció más conectada con el propósito de valoración de la cultura en Chile”, agregó.