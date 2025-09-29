Paulina Urrutia regresa a las teleseries: “Hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro”

La ganadora del premio Altazor como mejor actriz de televisión vuelve a las pantallas en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, diagnosticado en 2024. “He tenido una historia de vida que ha estado bastante complicada este último tiempo, así que tener oportunidades de trabajo se agradece”, expresó.

La destacada actriz Paulina Urrutia retorna al mundo de las teleseries en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, diagnosticado en mayo de 2024.

“Estoy en una fase de espera para ver si los ciclos de quimioterapia que estoy teniendo dan buenos resultados o no”, detalló.

Urrutia cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las teleseries. En TVN, destacó su debut en la miniserie Sor Teresa de los Andes y participó en El milagro de vivir, Volver a empezar y Trampas y Caretas. En 1993 obtuvo su primer protagónico en Jaque Mate, actuando junto a Francisco Reyes y Claudia Di Girolamo.

En su etapa en Canal 13, participó en Champaña, compartiendo set con Alfredo Castro, luego interpretó a la villana de Marrón Glacé: El Regreso y, en 1999, participó en Fuera de Control.

En 2000 ganó su primer Altazor como mejor actriz de televisión. Sus últimas producciones en Canal 13 fueron Sabor a ti y Piel Canela. Posteriormente regresó a TVN con Puertas Adentro y, más tarde, participó nuevamente en Canal 13 en Tentación y Gatas y Tuercas, antes de tomar una pausa por sus funciones como ministra de las Culturas durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

El retorno de Urrutia

Participó en grandes producciones como Prófugos de HBO, la miniserie Ecos del Desierto y la versión chilena de Pulseras Rojas. En 2015 formó parte de Sudamerican Rockers y Juana Brava, y en 2017 volvió a las teleseries nocturnas con Dime quién fue de TVN. También tuvo participaciones especiales en Amar o morir (2019) y Casado con hijos.

Ahora, Urrutia emprende un nuevo desafío en Canal 13 con la mininovela El obrero que me enamoró, y destacó: “Solamente tengo agradecimiento y felicidad por hacer algo que me encanta, que es trabajar en teleseries y en este formato absolutamente novedoso. Es algo que me entusiasma mucho y es muy rico y reconfortante también porque yo he tenido una historia de vida que ha estado bastante complicada este último tiempo, así que tener oportunidades de trabajo se agradece. Trabajar te sube el ánimo, te estimula la sensación de decir: ‘Qué bonito que se reconozca el trabajo que se ha hecho’. Hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro”.

Respecto al proyecto, adelantó que “es muy emocionante ser parte de un nuevo formato que recoge la historia del melodrama a nivel latinoamericano, pero lo hace con las reglas de la modernidad, en pequeño formato, que concentra además la acción con actores reconocidos, y que uno tenga una participación especial es un regalo”.