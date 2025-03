Paul Thomas Anderson vuelve con “One Battle After Another”, junto a Leonardo DiCaprio

En el teaser que adelanta el trailer queda plasmada la acción, adrenalina y violencia armada, donde DiCaprio comparte elenco con Sean Penn, Regina Hall y Teyana Taylor.

Warner Bros. publicó este jueves el primer teaser de la película One Battle After Another, la más reciente cinta del director y escritor Paul Thomas Anderson.

En el largometraje destacan Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Teyana Taylor y Sean Penn, y se espera sea estrenada en septiembre de este año.

La película retoma el trabajo de Anderson luego de Licorice Pizza (2021), la cual tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica, pero no logró recuperar el presupuesto de 40 millones de dólares.

Este teaser adelanta un trailer completo la última semana se marzo, en el que se logra ver levemente a algunos de los personajes mientras de fondo saltan sonidos de disparos en un campo de tiro.

“¿Qué harás con este bebé?”, se escucha a un narrador preguntar, pasando inmediatamente a la imagen de ese bebé ya de grande, levantando también una ametralladora.

Sean Penn aparece también durante un par de cuadros mientras avanza armado y con la joven retenida.

Reportes preliminares contemplaban un presupuesto de 100 millones de dólares para esta cinta, monto que habría ascendido a 140, según consigna Variety.