Paul Mescal como McCartney: Sam Mendes revela el elenco de sus cuatro biopics sobre los Beatles con estreno simultáneo en 2028

El director Sam Mendes anunció en CinemaCon el ambicioso proyecto de cuatro películas biográficas simultáneas sobre los Beatles, con un elenco estelar: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison. Las cintas, que marcan la primera vez que Apple y las familias de los Beatles ceden todos los derechos musicales y biográficos, se estrenarán en abril de 2028.

Get ready for Beatlemania.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan, and Joseph Quinn will star as John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, and George Harrison in director Sam Mendes’s highly anticipated Beatles biopic series. pic.twitter.com/qgjlCxyYvB

— VANITY FAIR (@VanityFair) April 1, 2025