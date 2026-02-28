Pastor Rocha se lleva Gaviota de Oro y Plata en Viña 2026: “Creo en una Iglesia que ama sin preguntar a quien”

La noche del viernes 27 de febrero marcó el cierre del Festival de Viña del Mar 2026 y también el esperado debut de Pastor Rocha en la Quinta Vergara.

El personaje interpretado por Santiago Endara, de 35 años, se subió al escenario en la segunda presentación de la jornada, luego del show de Paulo Londra y antes de las actuaciones de Pablo Chill-E y Milo J.

En una edición que ya había visto triunfar a Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra y Piare con P, el “Monstruo” recibió con expectación al humorista que revolucionó las redes sociales durante 2025.

Un humorista de dos patrias

Santiago Endara nació en Ecuador, hijo de madre chilena y padre ecuatoriano, y llegó a Chile a los nueve años. Estudió teología antes de dedicarse a la comedia, formación que hoy nutre su personaje.

En conferencia de prensa, abordó su identidad bicultural: “Estoy orgulloso de ser ecuatoriano y chileno. Siempre fui extranjero en ambos lugares, pero el humor tiene un lenguaje universal: la risa”. Sobre su vínculo con Ecuador, adelantó que espera llevar su comedia a su país natal y abrir espacios para otros compatriotas.

La defensa de su humor religioso

Pastor Rocha, que también lidera la comunidad cristiana La Casa y escribió el libro “Parecido a Ti”, fue tajante ante las críticas por supuestamente burlarse de la fe.

“Es más sencillo criticar a un humorista que a las malas prácticas que llevaron a hacer ese tipo de chistes”, señaló según reportó Rock & Pop, en referencia a los abusos reales que inspiran su sátira. Su rutina, cargada de ironía y observación sobre las dinámicas religiosas, logró conectar con el público, que coreó y aplaudió cada intervención.

Con más de 300 mil seguidores en Instagram y su exitoso canal de YouTube, el debut de Pastor Rocha en Viña consolidó su lugar como una de las voces más originales del humor chileno actual.

El humor ácido se toma la Quinta Vergara

Rocha se subió al escenario, con una propuesta ácida desde el primer momento, haciendo comentarios sobre las diferencias entre los asientos “de más adelante”, y los “asientos más baratos”, quejándose a la vez de los altos precios de las entradas asegurando que el show no vale más de “1.500 pesos“.

Luego pasó a hacer comenterios sobre Sebastián Piñera, preguntando si alguien lo extrañaba y afirmando que el “Piñera que echaba de menos” y “que era el Piñera bueno” era el fallecido Negro Piñera.

Después arremetió contra el Presidente Boric, diciendo que el “comunista tiene todo caro” y que votó por él en las elecciones pasadas por la condonación del CAE, para pasar a asegurar que “hemos sido engañados”.

Finalmente, habló del presidente electo José Antonio Kast, afirmando que “no sabía si iba a ser buen presidente, pero que sería un excelente mormón“.

Sus afilados chistes siguieron haciendo reir, hablando en contra de los pastores evángelicos que no respetan a sus comunidades y a su preferencia por las “mamás solteras”.

Luego de presentarse como Santiago, es cuando comenzó la parte de su rutina basada en la experiencia que los Evangélicos tienen en sus congregaciones, criticando los sistemas de diezmos, reafirmando su creencia, y ahondando en los personajes clásicos que se hayan en los espacios de los protestantes.

Su rutina fue tan sólida que la Quinta Vergara gritó a todo pulmón que se le entregara la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, consagrando un debut espectacular.

“El Pastor Rocha nació para denunciar aquellos abusos y miedos que disfrazaron de sed. Me cansé que se use a Dios como un arma, mientras se discriminen a otros. No creo que Dios quiere que odiemos a nadie en su nombre. Creo en un Dios que tiembla cuando usan su nombre cuando discriminan a otro. Creo que en una Iglesia que ama sin preguntar a quien”, afirmó al ganar el galardón.

Tras recibir los premios, su personaje volvió con un sketch en donde era el director de una radio, entregando consejos amorosos y comentando que a “todos los genios los han cortado”, incluyendo a Asskha Sumatra, reviviendo la tensión vivida en la rutina de la transformista.

En dicha sección también salió al ruedo Michele Bachelet, Cathy Barriga y Marcela Cubillos, culminando con una hilarante “oración” que dió un broche de oro al humor de la última noche Festival de Viña 2026.