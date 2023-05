La audiencia de mayo de la reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas eligió al pastel de choclo como el Mejor guiso en el mundo.

Este miércoles fueron publicados los resultados del ranking de los 50 mejores guisos del mundo, donde se registraron 2.949 calificaciones, de las cuales, 1.895 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

Taste Atlas describió al pastel de choclo como una comisa casera favorita de chile, de textura suave y cremosa, que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia, y que está compuesto por “carne molida de vacuno, pollo, aceitunas negras, cebolla, huevos duros y una masa de harina de maíz llamada choclo“.

“El maíz juega un papel clave en el plato y, como era de esperar, fue adorado por los antiguos incas, cuyo dios más importante era el Dios del maíz. El maíz era tan importante para los incas que su jefe, que se creía descendiente de los dioses, plantaba las primeras semillas de maíz cada año”, relató el medio.

Otro aspecto que se detalla, es que según los antropólogos, el plato “probablemente tiene su origen en los conquistadores españoles que contrataron cocineros tribales para que les prepararan una comida como recuerdo de su hogar. Los cocineros implementaron la masa de maíz en un platillo similar a las empanadas, y así nació el pastel de choclo“.

“Hoy en día, a veces se incorporan pasas grandes al pastel, mientras que el pastel mismo se espolvorea con azúcar antes de hornearlo, asegurando que se desarrolle una corteza caramelizada en la parte superior. Solo queda disfrutarlo mientras está caliente y consumir un delicioso trozo de historia culinaria“, sentenció.

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 24, 2023