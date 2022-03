Este 18, 19 y 20 de marzo se llevará a cabo una nueva versión de Lollapalooza Chile, marcando el regreso de los conciertos masivos a nuestro país luego de más de dos años de pandemia.

El evento ha debido enfrentar diversos traspiés. Este martes, los organizadores anunciaron que Jane’s Addiction y King Gizzard & the Lizard Wizard ya no se presentarán debido a “imprevistos relacionados con el COVID-19“.

A pesar de estas bajas, el show continuará, teniendo como protagonistas a Foo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat, The Strokes y A$ap Rocky, entre otros. CNN Chile responde algunas de las principales dudas sobre el festival.

¿Cuáles son los horarios de ingreso y salida?

La apertura de puertas del Parque Bicentenario de Cerrillos será a las 12:00 horas durante los tres días. Los asistentes podrán ingresar al evento hasta las 22:00 horas.

Los shows terminarán cerca de las 23:00 horas. Tanto el ingreso como la salida serán por Avenida Departamental y Calle Las Américas.

¿Dónde es y cómo llegar?

El festival se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, ubicado en Av. Las Américas, intersección con Av. Pedro Aguirre Cerda.

Metro:

Para la salida del festival, Metro de Santiago habilitará diez estaciones con extensión de servicio (L6: Cerrillos, Franklin, Ñuñoa, Los Leones. Y L3: Los Libertadores, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa, Plaza Egaña, F. Castillo Velasco).

(L6: Cerrillos, Franklin, Ñuñoa, Los Leones. Y L3: Los Libertadores, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa, Plaza Egaña, F. Castillo Velasco). La única estación de ingreso será Cerrillos (L6), ya que las otras nueve serán solo para salir. El horario de cierre de la estación Cerrillos es a las 00:00 horas, momento en el que saldrá el último tren en servicio.

Buses:

Llegarán las líneas 102, 107, 108, 109, 113, 113C, 115, I01, además de los servicios TRANSCENTRO y TRAPESAN. Asimismo, se realizarán salidas especiales de reforzamiento de servicios habituales (102, 108, 113, 115), especialmente entre las 11:00-12:00 horas, 15:00-17:00 horas y 18:00-20:00 horas, del sábado y domingo.

¿Debo usar mascarilla?

La producción del evento señaló que el uso de mascarilla dentro del Parque Bicentenario de Cerrillos es obligatorio.

“Los asistentes deberán cumplir con los requisitos que la autoridad sanitaria disponga para la adecuada realización del festival, entre ellos (…) el uso permanente y obligatorio de mascarilla”, mencionaron en su sitio web.

¿Hay que llevar Pase de Movilidad?

No se permitirá el ingreso al evento sin el Pase de Movilidad habilitado. La entrada debe estar prechequeada y, para ello, el pase debe subirse en el sitio de Puntoticket y asociarse al RUT de la pulsera individual de cada asistente.

El Pase de Movilidad corresponderá a quien ocupa la pulsera, no quien la compra o canjea. No podrás ingresar al festival “si tu pase no está previamente registrado en Punto Ticket o si el documento, por cualquier razón, está inhabilitado o bloqueado al momento del ingreso”, mencionaron los organizadores.

¿Hasta cuándo puedo subir el Pase de Movilidad?

Si vas al evento el viernes 18, tienes plazo hasta el miércoles 16 a las 23:59 horas .

. Si asistes el sábado 19, puedes subirlo hasta el jueves 17 a las 23:59 horas .

. Si vas el domingo 20, tienes plazo hasta el viernes 18 a las 23:59 horas.

¿Puedo comprar al interior del festival?

Según la productora, el festival contará con el sistema Cashless, es decir, se podrá cargar dinero a la pulsera de cada asistente, del cual se irá descontando el saldo a medida que se ocupe. La carga se puede realizar vía online en el sitio web del evento.

La carga también se puede efectuar de manera presencial en el Lolla Store, ubicado en el quinto nivel de Costanera Center, entre el 3 y el17 de marzo. Quienes se queden sin saldo en el festival, podrán recargar en los Kioskos Cashless.

¿Puedo utilizar la pulsera de otra persona?

Cada pulsera será nominativa por motivos de trazabilidad, por lo que, al momento de ingresar, los asistentes deberán mostrar su carnet para corroborar su identidad. “En circunstancias sanitarias como las que vivimos, es fundamental hacer un adecuado seguimiento a los asistentes“, señalaron desde la productora.