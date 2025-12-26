Pase Cultural 2025: Plazo final para activar el beneficio por $50.000

La activación permite usar el beneficio por 12 meses en espacios culturales habilitados.

La mañana del miércoles 24, la seremi de las Culturas del Biobío, Paloma Zúñiga, y el director del Teatro Biobío, Manuel Ubilla, pidieron activar el Pase Cultural antes del 31 de diciembre de 2025. El programa apunta a impulsar la participación cultural y facilitar el acceso a bienes y experiencias artísticas para jóvenes y personas mayores en todo Chile.

El Pase Cultural se anunció en la Cuenta Pública 2024 y la Ley de Presupuestos 2025 lo incorpora como política de acceso. Su ejecución queda en manos del Ministerio de las Culturas, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el IPS y BancoEstado. En Biobío, el beneficio se usa en espacios como Teatro Biobío y Teatro Universidad de Concepción, lo que abre una puerta directa a la programación local.

Activación y vigencia del Pase Cultural

Zúñiga recalcó que, tras la activación, el depósito mantiene 12 meses de vigencia. Para quienes cumplen 18 años, el trámite se gestiona mediante la Ventanilla Única Social; para el tramo de 65 años, se canaliza por ChileAtiende, en canales virtuales o presenciales.

La Ley de Presupuestos también abre, desde enero, una ampliación de cobertura para jóvenes que cumplan 18 y 19 años durante 2026, según los requisitos que fija esa normativa.