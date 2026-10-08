Paris Parade confirma su edición 2026: ¿Cuándo será el famoso desfile navideño?

Paris Parade confirmó su edición 2026. El reconocido desfile navideño, organizado por Paris, celebrará 15 años bajo el lema “Imagina un mundo mejor”.

En esta oportunidad, habrá más de 700 artistas que ayudarán a dar vida a la actividad, que contará con 36 elementos escénicos, bandas en vivo, el trineo del Viejito Pascuero y 13 globos.

11 de ellos estarán inspirados en personajes de los universos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Entre las principales novedades se encuentran los globos de Winnie the Pooh, Mike Wazowski de “La era del hielo”, Stitch y Trapos.

El espectáculo será el próximo domingo 29 de noviembre a partir de las 11:00 horas y, al igual que en oportunidades anteriores, será una jornada gratuita y abierta a toda la familia.

Recorrerá la Alameda desde Salvador hasta el Palacio de La Moneda.