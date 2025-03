Paolo Bortolameolli califica a Kidd Voodoo como un “tremendo talento” y dice que “sería lindo una colaboración”

El director de la Filarmónica de Santiago fue consultado sobre la posibilidad de realizar una colaboración con el joven cantante y sobre su impresión al ver su presentación en el Festival de Viña del Mar. "Cuando empezó a cantar, se reveló ante mí este tremendo talento", expresó.

Paolo Bortolameolli, director de la Filarmónica de Santiago, realizó un repaso de su trayectoria y también contó detalles sobre su experiencia como jurado en el Festival de Viña, además de compartir con diversos artistas nacionales.

Sobre el momento que vive su carrera, expresó: “Para mí es el cierre de un cuento hermoso que empezó desde niño”.

En cuanto a su paso por el certamen viñamarino, comentó que fue una oportunidad para “estrechar esa brecha” en un medio masivo como ese, donde existe una gran atención por parte del público.

Respecto a las jornadas, describió que convivió con una diversidad de géneros musicales, destacando la presencia de Marc Anthony, Myriam Hernández y Bacilos. “Son todos distintos en sus propuestas, pero lo que los une es una transmisión de una energía que la gente recibe de manera entusiasta. Se constata que la música es un catalizador de encuentro”, afirmó.

“Qué lástima que, casi desde un punto de vista histórico, siempre hemos estado corriendo por canales distintos, siendo que la razón de ir a un teatro es, justamente, por ir a lo mismo, donde la gente se emociona de manera profunda y honesta por algo que está sucediendo arriba de un escenario”, complementó.

Consultado en Rock and Pop sobre si se podría pensar en algo con Kidd Voodoo, Bortolameolli respondió: “Me encantaría. Para mí fue una cosa reveladora en el mejor de los sentidos. Yo lo conocía de nombre, por supuesto, pero no vengo mucho de la escucha de la música urbana. Mi polola, María Gracia, que es cantante lírica y escucha todo tipo de música, tiene una fascinación con todos los estilos. Me dijo que él es otra cosa, así que le dije: ‘Ok, escuchemos’”.

En ese sentido, detalló que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente durante la convivencia en la Quinta Vergara. “Originalmente, él iba a cerrar el festival si no hubiese sido por el apagón. Compartimos mucho en la cotidianeidad y fui descubriendo que es un ser humano querible, adorable, cercano, sencillo. Cuando llegó su show, estábamos muy predispuestos, como tíos chochos. La primera emoción era de superapoyo, y cuando empezó a cantar, se reveló ante mí este tremendo talento. Sacó la guitarra y cantó muy bonito”.

Por tanto, resaltó que es un artista amplio y “realmente pensaba que lindo sería una colaboración”.