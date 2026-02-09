Panoramas gratuitos para el 14 de febrero: Concierto de jazz en el MUT, cine en Plaza Brasil y picnic del amor en Cerrillos

En el Día de San Valentín habrá diversos eventos para disfrutar en pareja, con amistades o simplemente en solitario, desde un concierto de jazz en el MUT hasta una jornada de lectura colectiva en el Museo de San Francisco.

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha en la que se conmemora el amor en sus diversas expresiones, desde la pareja hasta la amistad y el amor propio.

Su origen cuenta con diversas teorías, entre las que destaca la historia de un sacerdote llamado San Valentín de Terni, quien desafió las órdenes del emperador Gothicus al casar en secreto a parejas de jóvenes enamorados. Por este motivo, fue ejecutado el 14 de febrero, alrededor del año 269 d. C.

En la actualidad, esta fecha es celebrada principalmente por las parejas, aunque cada vez son más quienes optan por panoramas culturales, musicales y gastronómicos para disfrutar solos, con amigos o en familia. Para este fin de semana, Santiago ofrece diversas actividades, entre ellas tardes de cine, ferias de diseño, y jornadas de lectura colectiva.

Plaza Brasil: Mercado, cine y baile social

En la conocida Plaza Brasil se realizará el Mercado, Cine y Baile Social, desde las 12:00 hasta las 20:30 horas, con una variada programación de actividades culturales para todo público, que incluye ferias, música, cine al aire libre y espacios de encuentro.

Mercado Tesoro en el MAC

Otro panorama en la misma comuna es el Mercado Tesoro, ubicado en las afueras del frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en la plaza Francisco Brugnoli. En este espacio habrá confecciones nacionales, diseño independiente y música en vivo, acompñado del paisaje del Parque Forestal.

Mercado Factoría Franklin

También destaca el Mercado Factoría Franklin, que se realizará el 14 y 15 de febrero, combinando gastronomía, diseño local y emprendimientos creativos, en uno de los polos culturales más activos de la capital.

Jornada de lectura colectiva en el Museo San Francisco

Para los amantes de las letras, habrá una jornada de lectura colectiva en el Museo San Francisco. Para participar se requiere inscripción previa en www.plagio.cl, y además se sortearán diversos libros entre los asistentes.

Música en el MUT: tarde de jazz gratuita

Una tarde de jazz, rodeada de áreas verdes y con el paisaje urbano de fondo, es la propuesta del Mercado Urbano Tobalaba (MUT). La actividad, gratuita, se realizará a partir de las 18:00 horas, en el piso 3, sector jardín del MUT.

Picnic del Amor en Cerrillos

Nada más romántico que un picnic para celebrar el Día de los Enamorados, acompañado de música en vivo, food trucks, juegos y stands de cartas de amor. Esta actividad se realizará en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, en la comuna de Cerrillos, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas.