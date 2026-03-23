Panoramas gratuitos este 28 y 29 de marzo: La Nueva Ola en Ñuñoa, Fiesta de la Vendimia en Melipilla e Isla de Maipo y actividades en Providencia

Este último fin de semana de marzo se realizarán diversas actividades culturales, desde panoramas musicales hasta distintos espacios de entretención como la Fiesta de la Vendimia. Revisa aquí la variedad de panoramas para disfrutar este 28 y 29 de marzo.

Este último fin de semana de marzo se realizarán diversas actividades en la ciudad, donde se podrá disfrutar, en plena temporada otoñal, de lo mejor de la música y la cultura.

La Nueva Ola en Ñuñoa: Inolvidables

La instancia tiene como objetivo repasar el exitoso repertorio de uno de los movimientos musicales más importantes de la década de los sesenta.

Ubicación: Guillermo Mann con Pedro de Valdivia, Ñuñoa

Sábado 28 de marzo, 19:30 horas

Actividad gratuita (por orden de llegada)

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Teatro y música en Peñalolén

El reconocido colectivo La Patogallina vuelve a las tablas con Solo nos queda cantar, una propuesta que combina teatro y música.

La apuesta contempla 18 canciones en escena, incursionando en diversos géneros como rock, hip hop, baladas, bolero y cumbia, acompañadas por la interpretación de un elenco de 10 actores y actrices de entre 28 y 62 años. En la obra, textos biográficos se cruzan con hitos de nuestra historia reciente.

Sábado 28 de marzo, 19:00 horas

Plaza San Judas Tadeo (Los Piuquenes #9635, cerca de Las Perdices con Av. Grecia), Peñalolén

Entrada liberada

Cascanueces en Cerrillos

La Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, junto a un elenco de ballet, realizará el concierto Cascanueces en la comuna de Cerrillos, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, a las 19:00 horas.

Lugar: Centro Cultural Tío Lalo Parra, Avenida Lonquén #7518

Entrada liberada

Sala climatizada

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Fiesta de la Vendimia en Melipilla

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo se realizará la Fiesta de la Vendimia de Melipilla, una instancia donde los amantes del vino podrán disfrutar de lo mejor de las viñas locales, gastronomía tradicional, música en vivo y artesanía.

Sábado 28: 12:00 a 20:00 horas

Domingo 29: 11:00 a 19:00 horas

Lugar: Municipalidad de Melipilla, Santa María Oriente

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Fiesta de la Vendimia en Isla de Maipo

En Isla de Maipo también habrá Fiesta de la Vendimia este fin de semana, instancia que ofrecerá diversas degustaciones premium, música en vivo y una destacada parrilla culinaria.

Ubicación: Plaza Central de Isla de Maipo

Precio: Una copa con 4 tickets: $18.000

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Providencia

Para despedir marzo, se realizará la actividad denominada “Todas las mujeres lideran” en el Parque de las Esculturas, en la comuna de Providencia, donde habrá un espacio de música, emprendimiento y entretención.

Evento gratuito

Horario: 15:00 a 21:00 horas

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Cierre del festival La Ruta del Mapocho

Este sábado 28 de marzo se realizará el cierre del festival integrador de la voz femenina La Ruta del Mapocho, a las 20:00 horas en el Parque Las Rosas, ubicado en avenida Raúl Labbé, en la comuna de Lo Barnechea.

En la instancia se realizarán talleres, cuentacuentos e inauguraciones de murales dedicados a la mujer. Además, participarán 80 cantoras locales que fueron clasificadas en las 35 comunas del certamen.

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