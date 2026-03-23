Panoramas gratuitos este 28 y 29 de marzo: La Nueva Ola en Ñuñoa, Fiesta de la Vendimia en Melipilla e Isla de Maipo y actividades en Providencia

Este último fin de semana de marzo se realizarán diversas actividades culturales, desde panoramas musicales hasta distintos espacios de entretención como la Fiesta de la Vendimia. Revisa aquí la variedad de panoramas para disfrutar este 28 y 29 de marzo.
Este último fin de semana de marzo se realizarán diversas actividades en la ciudad, donde se podrá disfrutar, en plena temporada otoñal, de lo mejor de la música y la cultura.
La Nueva Ola en Ñuñoa: Inolvidables
La instancia tiene como objetivo repasar el exitoso repertorio de uno de los movimientos musicales más importantes de la década de los sesenta.
- Ubicación: Guillermo Mann con Pedro de Valdivia, Ñuñoa
- Sábado 28 de marzo, 19:30 horas
- Actividad gratuita (por orden de llegada)
Teatro y música en Peñalolén
El reconocido colectivo La Patogallina vuelve a las tablas con Solo nos queda cantar, una propuesta que combina teatro y música.
La apuesta contempla 18 canciones en escena, incursionando en diversos géneros como rock, hip hop, baladas, bolero y cumbia, acompañadas por la interpretación de un elenco de 10 actores y actrices de entre 28 y 62 años. En la obra, textos biográficos se cruzan con hitos de nuestra historia reciente.
- Sábado 28 de marzo, 19:00 horas
- Plaza San Judas Tadeo (Los Piuquenes #9635, cerca de Las Perdices con Av. Grecia), Peñalolén
- Entrada liberada
Cascanueces en Cerrillos
La Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, junto a un elenco de ballet, realizará el concierto Cascanueces en la comuna de Cerrillos, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, a las 19:00 horas.
- Lugar: Centro Cultural Tío Lalo Parra, Avenida Lonquén #7518
- Entrada liberada
- Sala climatizada
Fiesta de la Vendimia en Melipilla
Este sábado 28 y domingo 29 de marzo se realizará la Fiesta de la Vendimia de Melipilla, una instancia donde los amantes del vino podrán disfrutar de lo mejor de las viñas locales, gastronomía tradicional, música en vivo y artesanía.
- Sábado 28: 12:00 a 20:00 horas
- Domingo 29: 11:00 a 19:00 horas
- Lugar: Municipalidad de Melipilla, Santa María Oriente
Fiesta de la Vendimia en Isla de Maipo
En Isla de Maipo también habrá Fiesta de la Vendimia este fin de semana, instancia que ofrecerá diversas degustaciones premium, música en vivo y una destacada parrilla culinaria.
- Ubicación: Plaza Central de Isla de Maipo
- Precio: Una copa con 4 tickets: $18.000
Providencia
Para despedir marzo, se realizará la actividad denominada “Todas las mujeres lideran” en el Parque de las Esculturas, en la comuna de Providencia, donde habrá un espacio de música, emprendimiento y entretención.
- Evento gratuito
- Horario: 15:00 a 21:00 horas
Cierre del festival La Ruta del Mapocho
Este sábado 28 de marzo se realizará el cierre del festival integrador de la voz femenina La Ruta del Mapocho, a las 20:00 horas en el Parque Las Rosas, ubicado en avenida Raúl Labbé, en la comuna de Lo Barnechea.
En la instancia se realizarán talleres, cuentacuentos e inauguraciones de murales dedicados a la mujer. Además, participarán 80 cantoras locales que fueron clasificadas en las 35 comunas del certamen.