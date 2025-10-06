Panoramas gratuitos este 11 y 12 de octubre: Concierto en el MUT, Mercado de Colores en Santiago y ciclovía nocturna en Providencia

Este segundo fin de semana de octubre se realizará una serie de eventos para todos los gustos. En el MUT se llevará a cabo un Concierto de Primavera, mientras que en el histórico Barrio Yungay, ubicado en la comuna de Santiago, se realizará el Mercado de Colores, con lo mejor de los emprendimientos locales y música en vivo.

Este segundo fin de semana se realizarán diversas actividades gratuitas, pensadas tanto para los fanáticos de las bicicletas como para distintos grupos etarios que tendrán la oportunidad de demostrar su talento.

Concierto de Primavera y feria vinilo en el MUT

En una época en que las flores son las protagonistas y las jornadas son más cálidas, un excelente panorama dominguero es disfrutar del Concierto de Primavera en el MUT.

Fecha : Domingo 12 de octubre

: Domingo 12 de octubre Horario : 17:00 horas

: 17:00 horas Lugar: Jardín del Mercado (piso 3)

Además, en el marco del Mes de la Música Chilena, en el mismo lugar se llevará a cabo la Feria Vinilo Garage, donde se podrán comprar e intercambiar vinilos con disquerías y coleccionistas de grandes artistas nacionales e internacionales.

Fecha : Del 9 al 12 de octubre

: Del 9 al 12 de octubre Horario : 11:00 a 20:00 hrs

: 11:00 a 20:00 hrs Lugar: Piso 1, MUT

Mercado de Colores en el Barrio Yungay

El sábado 11 de octubre, en el histórico Barrio Yungay de la comuna de Santiago, se llevará a cabo el Mercado de Colores, donde participarán cerca de 100 emprendedores. Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y del infaltable cuecazo.

Hora: Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas

Concurso de pintura en Ñuñoa

La Municipalidad de Ñuñoa convocó a un jurado destacado en el mundo del arte: Gonzalo Cienfuegos, Benito Rojo Lorca y Paula Lynch.

El concurso está dirigido a personas mayores residentes de la comuna, quienes podrán mostrar sus dotes artísticos a través de pintura sobre tela con técnica libre, con todos los materiales incluidos.

Fecha: 11 de octubre

Horario: 10:00 a 13:30 hrs.

Lugar: Plaza Ñuñoa

Premios:

1° lugar: $300.000

2° lugar: $200.000

3° lugar: $100.000

Ciclovía nocturna

Freddy Turbina dice que cuando anda en bicicleta “ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad”. La bicicleta es un medio de transporte para trasladarse al trabajo, para otros es un pasatiempo y también para muchos, una verdadera pasión.

Para ellos, los aficionados y los más experimentados, habrá una instancia de encuentro en una nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna, que tendrá un foco familiar y recreativo.

Fecha: Sábado 11 de octubre

Recorrido: Av. Andrés Bello, entre Plaza Italia y Tobalaba

Horario: 18:00 a 24:00 hrs.

Café en Maipú y jornada de cine

La segunda versión de Maipú Cafetero ya tiene fecha y programación. La instancia ofrecerá una diversa gama para los amantes de la cafeína, además de charlas, música en vivo y la participación de emprendedores locales.

Fecha: sábado 11 de octubre

Lugar: Piscina Municipal de Maipú

Horario: de 10:00 a 20:00 hrs.

En este mes de Halloween, una película imperdible es Coco, que estará disponible de manera gratuita en el Micro Cine del Teatro Municipal de Maipú, ubicado en Avenida Los Pajaritos 2045.

La entrada es liberada, pero requiere inscripción previa en salak.cl

X Encuentro de Ilustración y Cómic en La Reina

Del 10 al 12 de octubre, la comuna de La Reina realizará el X Encuentro de Ilustración y Cómic en la Casona Nemesio Antúnez.

El evento contará con más de 40 stands de ilustradores, editoriales y tiendas, además de talleres, charlas, cuentacuentos, actividades para toda la familia, música en vivo y la participación de reconocidos exponentes nacionales.

Lugar: Casona Nemesio Antúnez – Av. Carlos Ossandón 11, La Reina

Fecha: 10, 11 y 12 de octubre de 2025

Horario: 19:00 a 22:00 horas

Entrada liberada

Loleando Fest

Un evento imperdible para la comunidad fanática del anime, el K-pop y la cultura asiática, que contará con concursos, zonas temáticas, cosplayers y muchas otras sorpresas.

Fecha: Sábado 11 de octubre

Lugar: Vicente Valdés 395, La Florida

Horario: De 12:00 a 20:00 hrs

Entrada: Liberada

FestiValiente 2025

El festival, promovido por la Fundación Niñas Valientes en conjunto con la Municipalidad de Santiago, se realizará el sábado 11 de octubre en el Parque Quinta Normal, específicamente en el sector Casona Adulto Mayor, a partir de las 15:00 horas.

La jornada ofrecerá música, juegos y diversas actividades de entretención.

La Casa de los Cuentos en Providencia

La Casa de los Cuentos es una jornada gratuita y familiar que busca fomentar la lectura de manera entretenida, a través de juegos de folclor poético, rimas y cánticos.

Lugar: Parque Inés de Suárez

Fecha: Sábado 11 de octubre

Horario: 12:00 horas

Inscripciones: talleresbiblioteca@providencia.cl