Panoramas gratuitos en abril de 2026: Ferias del libro en Santiago, Providencia y Macul, y Carnaval del Cómic en Lo Barnechea

En el marco del Mes del Libro, durante abril se realizarán diversas actividades gratuitas para fomentar la lectura. Revisa aquí las ferias del libro y eventos culturales que se desarrollarán en Santiago, Providencia, Macul y Lo Barnechea.

La temporada otoñal inicia con diversos panoramas entretenidos. Durante el mes de abril se realizarán diversas ferias del libro en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Estos eventos se enmarcan en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, instaurado por la UNESCO en 1995, que se celebra el próximo 23 de abril.

Feria del Libro: 2° versión La Factoría

En la comuna de Santiago se realizará la segunda Feria del Libro el 18, 19, 25 y 26 de abril en el espacio La Factoría, ubicado en el barrio Franklin, donde participarán diversas editoriales, ilustradores y además habrá una variada oferta gastronómica.

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Fil&Art Macul 2026

Desde el 4 al 10 de abril, entre las 9:00 y las 20:00 horas, se realizará la Fil&Art Macul 2026 en la Explanada del Edificio Raúl Silva Henríquez y el Gimnasio Municipal de Macul.

En la actividad se espera la participación de la comunidad y contempla diversas actividades que buscan promover la lectura.

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IV Feria del Libro Universidad Diego Portales 2026

Esta actividad cultural se realizará el 7 y 8 de abril en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en la comuna de Santiago. La IV Feria del Libro de la Universidad Diego Portales contará con la participación de más de cincuenta editoriales independientes. Además, se realizarán conversatorios y presentaciones musicales en vivo.

Cronograma

Martes 7 de abril

10:00 horas| Presentación Ediciones Japonista

Lugar: Sala de Pasto, 3er piso, Vergara 324.

Participan: Andrea Okawa, fundadora de Ediciones Japonista y alumni del Magíster en Edición; Paz Balmaceda, directora del Magíster en Edición UDP.

11:30 horas | Taller de Fanzine | LAB360

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324.

Inscripción: Formulario disponible.

12:00 horas| Ver brillar el cielo: obra y archivo de Malú Urriola | Inauguración de la exposición

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324.

Participan: Diamela Eltit, Eugenia Brito, Vicente Undurraga, Andrea Aguad y Alejandro Arturo Martínez.

13:00 horas | Storytelling: Reimagining the Classics | Inglés UDP

Lugar: Sala B21, Vergara 324.

Participa: Adolfo Aceituno, coordinador de Inglés UDP.

14:30 horas| Presentación Gordon Matta-Clark. Atravesar la resistencia | Ediciones UDP

Lugar: Auditorio Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324.

Participan: Ariel Florencia Richards, Rafael Gumucio y Felipe Gana.

15:00 horas | Editar desde los territorios: prácticas y autogestión editorial en regiones

Lugar: Sala de Pasto, 3er piso, Vergara 324.

Participan: Paz González Etcheverry, Ignacio Sáez y Rocío Contreras.

16:00 horas | 3 Short Stories to Think About Modern Life | Inglés UDP

Lugar: Sala B21, Vergara 324.

Participa: María José González, directora de Inglés UDP.

17:00 horas | Presentación Coro UDP

Lugar: Auditorio Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324.

Repertorio:

Recuérdame, de la película Coco.

Locuras, de Silvio Rodríguez.

Somebody to Love, de Queen.

18:30 horas| Noches de telescopio en tiempo real y Astropoesía

Lugar: Terraza UDP, sala por confirmar.

Participan: Alejandra Del Río Lohan (poeta) y Erika Labbe Waghorn (astrónoma UDP).

La actividad cuenta con interpretación en LSCH, Inclusiva UDP.

Miércoles 8 de abril

11:00 horas | Presentación Entre puntos de lectura, de Soledad Bianchi

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324.

Participan: Soledad Bianchi y Álvaro Bisama.

11:30 horas | Taller de Risografía | FaAAD

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra.

12:00 horas| Lanzamiento nuevo número Revista 180 | FaAAD

Lugar: Terraza sexto piso, Biblioteca Nicanor Parra.

Participan: Serena Dambrosio, Alejandra Celedón, Varinia Brodsky y Patricio Fernández.

13:00 horas | Lectura poética Facultad de Comunicación y Letras UDP

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra.

15:00 horas | Chile país invitado en la Feria de Frankfurt 2027: desafíos y oportunidades para las editoriales

Lugar: Sala de Pasto, 3er piso, Vergara 324.

Participan: Editoriales de Chile.

16:00 horas | Taller Fanzine Hambre Hambre Hambre

Lugar: Sala de Pasto, 5to piso, Vergara 324.

16:00 horas | Territorios del presente en la escritura de literatura infantil y juvenil

Lugar: Sala de Pasto, 3er piso, Vergara 324.

Participan: Esteban Cabezas, Daniela Márquez y Daniel Campusano.

Modera: Constanza Ramírez.

17:00 horas| Presentación Orquesta UDP

Lugar: Auditorio Biblioteca Nicanor Parra.

Repertorio:

Minueto en sol mayor, de Johann Sebastian Bach.

Concierto de Brandeburgo N.º 3, de Johann Sebastian Bach.

Run Run, de Violeta Parra.

17:30 horas | Presentación Pánico y ternura, de Paz López

Lugar: Hall central, Biblioteca Nicanor Parra.

Participan: Paz López y Paz Balmaceda.

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Feria del Libro Universidad San Sebastián

La Universidad San Sebastián, junto a la Municipalidad de Providencia, la Corporación del Libro y la Lectura y Editoriales de Chile, realizará una feria del libro desde el 9 al 11 de abril, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en el campus Los Leones ubicado en la comuna de Providencia.

En la actividad participarán cerca de 50 editoriales nacionales e internacionales, con foco en la promoción de la literatura, las ciencias, la música y la filosofía.

Mira aquí el cronograma.

Bookish Fest en Providencia

Una nueva edición de Bookish Fest se realizará en la comuna de Providencia el próximo 25 de abril, entre las 11:00 y las 18:00 horas, en el Café Literario Parque Balmaceda.

En la actividad participarán cerca de 65 stands y contará con concursos, cuentacuentos y un show de magia.

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Carnaval del Cómic: Lo Barnechea

El sábado 18 y domingo 19 de abril la Corporación Cultural de Lo Barnechea realizará la quinta edición del Carnaval del Cómic en el Centro Cultural El Tranque.

El evento hará un recorrido por la historia del cómic chileno con las publicaciones Doctor Mortis, Barrabases y Mamapato, mediante una obra de radioteatro, una exposición y una experiencia interactiva. Además, se celebrarán los 30 años de Pokémon.