Panoramas gratuitos de verano en Ñuñoa: Festival Late 2026 del 24 de enero al 1 de febrero

En plena temporada estival se realizará el Festival Late Ñuñoa, con acceso gratuito y por orden de llegada. El evento cultural ofrecerá una programación diversa para todas las edades, ideal para disfrutar las tardes en familia.

En el marco de la temporada estival, la ciudad ofrece diversos panoramas para disfrutar, entre los que destaca el Festival Late Ñuñoa 2026, que se realizará durante el mes de enero.

La actividad cultural contará con una parrilla diversa, que combina teatro, música y actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Programación del Festival Late Ñuñoa 2026

Bibliotruque

Horario: 11:30 a 14:00 horas

Lugar: Café Literario

Martes 13 de enero

Inauguración exposición Calces Vivos, de Eduardo Vilches

Horario: 19:30 horas

Lugar:Casa de la Cultura

Jueves 22 de enero

Guaypes Club

Horario: 19:00 horas

Lugar: Parque Juan XXIII

Viernes 23 de enero

Te amo, eres perfecto, ahora cambia

Horario: 21:00 horas

Lugar: Parque Juan XXIII

Sábado 24 de enero

Divorciados 2.0

Horario: 21:00 horas

Lugar:Casa de la Cultura

Domingo 25 de enero

Jean Paul Olhaberry – Soy Magia

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Lunes 26 de enero

Morir de Amor (obra musical)

Horario: 21:00 horas

Lugar:Casa de la Cultura

Martes 27 de enero

Aquí me bajo yo

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Miércoles 28 de enero

Perfectos desconocidos

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Jueves 29 de enero

Música de los 80: J. A. Labra y Luis Jara

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Viernes 30 de enero

La verdadera historia de ABBA (obra musical)

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Sábado 31 de enero

Viaje al centro de la Tierra

Horario: 21:00 horas

Lugar: Casa de la Cultura

Domingo 1 de febrero

Canto para una semilla: Isabel Parra y UCV

Horario: 21:00 horas

Lugar: Plaza Ñuñoa Norte

Cabe destacar que el acceso a las actividades es gratuito y por orden de llegada.