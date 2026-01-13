Cultura panoramas

Panoramas gratuitos de verano en Ñuñoa: Festival Late 2026 del 24 de enero al 1 de febrero

Por CNN Chile

13.01.2026 / 15:57

{alt}

En plena temporada estival se realizará el Festival Late Ñuñoa, con acceso gratuito y por orden de llegada. El evento cultural ofrecerá una programación diversa para todas las edades, ideal para disfrutar las tardes en familia.

En el marco de la temporada estival, la ciudad ofrece diversos panoramas para disfrutar, entre los que destaca el Festival Late Ñuñoa 2026, que se realizará durante el mes de enero.

La actividad cultural contará con una parrilla diversa, que combina teatro, música y actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Programación del Festival Late Ñuñoa 2026

Sábado 24 de enero

  • Bibliotruque
  • Horario: 11:30 a 14:00 horas
  • Lugar:  Café Literario

Martes 13 de enero

  • Inauguración exposición Calces Vivos, de Eduardo Vilches
  • Horario: 19:30 horas
  • Lugar:Casa de la Cultura

Jueves 22 de enero

  • Guaypes Club
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Parque Juan XXIII

Viernes 23 de enero

  • Te amo, eres perfecto, ahora cambia
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Parque Juan XXIII

Sábado 24 de enero

  • Divorciados 2.0
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar:Casa de la Cultura

Domingo 25 de enero

  • Jean Paul Olhaberry – Soy Magia
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Lunes 26 de enero

  • Morir de Amor (obra musical)
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar:Casa de la Cultura

Martes 27 de enero

  • Aquí me bajo yo
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Miércoles 28 de enero

  • Perfectos desconocidos
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Jueves 29 de enero

  • Música de los 80: J. A. Labra y Luis Jara
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Viernes 30 de enero

  • La verdadera historia de ABBA (obra musical)
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Sábado 31 de enero

  • Viaje al centro de la Tierra
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Casa de la Cultura

Domingo 1 de febrero

  • Canto para una semilla: Isabel Parra y UCV
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Plaza Ñuñoa Norte

Cabe destacar que el acceso a las actividades es gratuito y por orden de llegada.

