Panoramas gratis este 21 y 22 de marzo: Actividades en el MUT, Ñuñoa y Santiago para recibir el otoño

En el tercer fin de semana de marzo se realizarán diversos eventos gratuitos para celebrar la llegada del equinoccio.

El fin de semana de la tercera semana de marzo estará marcado por la llegada del equinoccio, fenómeno que pone fin a la temporada estival y abre paso al otoño, una época en la que bajan las temperaturas y las hojas cambian de color, de verde a café, resonando al caminar por los parques.

Este viernes 20 de marzo, a las 11:45 horas (UTC-3), se producirá este fenómeno. Para dar inicio a esta nueva estación, hay distintas actividades programadas para el 21 y 22 de marzo, ideales para disfrutar durante este cambio de temporada.

Actividades en el MUT

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se ha convertido en uno de los lugares favoritos para disfrutar de lo mejor de la gastronomía, su estilo moderno, que permite aprovechar espacios al aire libre, y también apreciar diversas obras artísticas.

Este sábado 21 de marzo se realizará un concierto gratuito en el sector del jardín, a las 19:00 horas, donde se presentará Pascuala Ilabaca y Fauna. La instancia, denominada “Bohemio”, rinde tributo a los sonidos del puerto chileno en un formato acústico, a ritmo de boleros y valses.

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Mercado París- Londres

En el histórico y patrimonial sector del centro de Santiago se realizará una nueva edición del Mercado París-Londres, un evento que promete lo mejor del arte, la gastronomía y la música en vivo.

Horario: 12:00 a 20:00 horas.

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Mercado Jardín: Especial sabores locales & mocktelería

Otro evento con foco familiar y para disfrutar el inicio de esta nueva estación se realizará en la comuna de Ñuñoa, donde se podrá compartir un tecito, café e infusiones, además de disfrutar de panadería artesanal. Asimismo, habrá diversos talleres y sorteos.

Entrada: Liberada

Horario: 12:00 a 22:00 horas

Lugar: Plaza Ñuñoa

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