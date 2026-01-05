Panoramas de verano: Feria de Vinos en Providencia se realizará del 10 al 11 de enero

Cultura panoramas

Por CNN Chile

05.01.2026 / 21:58

El evento, organizado por la Asociación Gremial Barrio Parque Bustamante y la Municipalidad de Providencia, tiene como objetivo promover la producción local y el turismo en la zona.

Uno de los panoramas para disfrutar una tarde de verano este fin de semana es la tercera edición de la Feria de Vinos Quinta Alegre, que se realizará en el barrio Parque Bustamante, en la comuna de Providencia.

La instancia, organizada por la Asociación Gremial Barrio Parque Bustamante, junto al Gobierno de Santiago y la Municipalidad de Providencia, tiene como objetivo promover la producción local y el turismo en la zona.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó la relevancia de este encuentro para el desarrollo de la comuna, posicionando al Barrio Parque Bustamante como un polo gastronómico y arquitectónico único, que fusiona la identidad del sector con una destacada oferta vitivinícola.

Por su parte, Carlos Arellano, presidente de la Asociación Gremial Barrio Parque Bustamante, resaltó el sentido histórico y cultural de la iniciativa, señalando que “Quinta Alegre fue, durante el siglo XIX, un verdadero ícono de la vida cultural y vitivinícola de Santiago. Hoy, como asociación gremial, trabajamos para devolverle al barrio esa esencia histórica, celebrando el vino no solo como un producto, sino como una experiencia sensorial, turística y cultural que conecta a las personas con el patrimonio del Barrio Parque Bustamante”.

Las coordenadas del evento

Con la adquisición de una copa oficial de la feria, que tendrá un valor de $12.000, los asistentes podrán acceder a cuatro degustaciones, además de conocer más sobre el vino, sus procesos, variedades y propuestas, directamente de la mano de productores y especialistas.

  • Fecha: 10 y 11 de enero de 2026
  • Horario: 12:00 a 21:00 horas
  • Lugar: Barrio Parque Bustamante, Providencia

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

