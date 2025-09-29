Panoramas de primavera 2025: Eventos gratuitos este 4 y 5 de octubre en Santiago, Providencia y el MUT

Este primer fin de semana de octubre, disfruta de panoramas gratuitos de primavera en Santiago, Providencia y el MUT. Feria de artes visuales, mercado de moda, actividades al aire libre y eventos culturales para toda la familia.

Llega octubre con jornadas primaverales: la ciudad se va tiñendo de colores y comienzan a multiplicarse los encuentros con amistades, familias o las escapadas con mochila para recorrer la capital.

Para este primer fin de semana de octubre hay diversos panoramas.

Mercado París-Londres: Expomoda

Organizado por el Centro Cultural Espacio Londres y apoyado por el Gobierno Regional Metropolitano, el histórico Barrio París-Londres ofrecerá una tarde llena de cultura, oficios y música en vivo.

En esta edición, la temática será la moda, con el talento de diseñadores independientes bajo la curatoría de Slow Fashion Week en los dos primeros pisos y de Babyv4mp en el tercero.

Se recomienda no asistir con mascotas debido a la gran afluencia de público.

Fecha: Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Entrada: Liberada

Feria de Artes Visuales en la Factoría Franklin

La plataforma cultural Plaza Pública invita a participar en una feria de artes visuales, diseño y oficios en la Factoría Franklin. La jornada contará con música en vivo, talleres, exposiciones y gastronomía local, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar con amigos este primer fin de semana de octubre.

Entrada: Liberada

Fecha: 4 y 5 de octubre

Lugar: Factoría Franklin, Franklin 741, Santiago

Primavera en el MUT

Uno de los lugares más populares actualmente, gracias a su moderna infraestructura que permite escapar del ruido de la ciudad en sus áreas verdes.

Este 4 y 5 de octubre se realizará el Mercado Primavera, donde participarán diversos expositores y talleres (algunos de ellos con costo; revisa los detalles en la plataforma oficial del MUT).

Horario: 11:00 a 20:00

Lugar: El Jardín, piso 3 del MUT

Dirección: Av. Apoquindo 2730, comuna Las Condes

Yokai Matsuri en Providencia

Y cerramos con el evento Yokai Matsuri, que se realizará en la comuna de Providencia, en Parque Bustamante, a la altura del Café Literario.

El evento gratuito se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, e incluirá ilustraciones, batallas de sumo, concursos, regalos y firma de libros.

