Panoramas de primavera 2025: Eventos gratuitos este 4 y 5 de octubre en Santiago, Providencia y el MUT

Este primer fin de semana de octubre, disfruta de panoramas gratuitos de primavera en Santiago, Providencia y el MUT. Feria de artes visuales, mercado de moda, actividades al aire libre y eventos culturales para toda la familia.
Llega octubre con jornadas primaverales: la ciudad se va tiñendo de colores y comienzan a multiplicarse los encuentros con amistades, familias o las escapadas con mochila para recorrer la capital.
Para este primer fin de semana de octubre hay diversos panoramas.
Organizado por el Centro Cultural Espacio Londres y apoyado por el Gobierno Regional Metropolitano, el histórico Barrio París-Londres ofrecerá una tarde llena de cultura, oficios y música en vivo.
En esta edición, la temática será la moda, con el talento de diseñadores independientes bajo la curatoría de Slow Fashion Week en los dos primeros pisos y de Babyv4mp en el tercero.
Se recomienda no asistir con mascotas debido a la gran afluencia de público.
La plataforma cultural Plaza Pública invita a participar en una feria de artes visuales, diseño y oficios en la Factoría Franklin. La jornada contará con música en vivo, talleres, exposiciones y gastronomía local, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar con amigos este primer fin de semana de octubre.
Uno de los lugares más populares actualmente, gracias a su moderna infraestructura que permite escapar del ruido de la ciudad en sus áreas verdes.
Este 4 y 5 de octubre se realizará el Mercado Primavera, donde participarán diversos expositores y talleres (algunos de ellos con costo; revisa los detalles en la plataforma oficial del MUT).
Y cerramos con el evento Yokai Matsuri, que se realizará en la comuna de Providencia, en Parque Bustamante, a la altura del Café Literario.
El evento gratuito se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, e incluirá ilustraciones, batallas de sumo, concursos, regalos y firma de libros.
