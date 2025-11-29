Panorama navideño: Mercadito Las Telas llega a Independencia el 7 y 8 de diciembre

Una jornada de música, gastronomía y diversas alternativas para adelantar los regalos de Navidad se podrán encontrar este primer fin de semana de diciembre en el Mercadito Las Telas.

Un panorama ideal para adelantar las compras de regalos de Navidad es visitar la segunda edición del Mercadito Las Telas, que se realizará durante el primer fin de semana de diciembre en la comuna de Independencia.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, destacó que “estamos apoyando a nuestros emprendedores, llenando de vida un barrio histórico y ofreciéndole a las familias un espacio seguro, cultural y cercano para disfrutar de la Navidad”.

Además, el jefe municipal adelantó que “cada expositor, cada artista y cada vecino que participa aporta a este impulso colectivo por revitalizar nuestro comercio local y fortalecer la identidad de nuestra comuna”.

En la instancia participarán más de 20 expositores, con diversas opciones: vestuario, accesorios, plantas y artesanía.

Las coordenadas del evento

En el cronograma destacan los artistas Seba Alfaro y Rosario Alfonso, además de Dulce y Agraz. El cierre del evento estará a cargo de Yorka.

Fecha: sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Lugar: Pasaje Beltrán Mathieu.