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Panorama gratuito en Santiago este sábado 27 de junio: Conversatorios, catas y música en vivo en el encuentro cafetero del Palacio Pereira

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Un panorama entretenido para disfrutar de una tarde de invierno es el Encuentro Comunidad Cafetera: “We Are South American Coffers”, que se realizará de manera gratuita este sábado 27 de junio en el Palacio Pereira.

En la actividad habrá conversatorios, una feria de emprendimientos, catas, música en vivo y todo lo que tienes que saber sobre el mundo cafetero.

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