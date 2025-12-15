Panorama gratuito en Providencia: 52ª Muestra Internacional de Artesanía UC del 17 al 21 de diciembre

Cerca de 100 destacados artesanos participarán en el evento, que se realizará en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Un panorama imperdible para este fin de semana es visitar la 52ª Muestra Internacional de Artesanía UC, que se realizará en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Cerca de 100 destacados artesanos —muchos de ellos con Sello de Excelencia a la Artesanía, Sello Artesanía Indígena y otros reconocimientos que dan cuenta de la fuerza de su legado— estarán exhibiendo su trabajo, lo que convierte a la muestra en una instancia ideal para encontrar un regalo original esta Navidad.

Metales, alfarería, vidrio, papel, madera, crin, fibras vegetales, lana y diversas materias primas, trabajadas a través de antiguos métodos de elaboración manual, serán parte de la exhibición. A ello se suma una programación que incluye presentaciones musicales, charlas de especialistas, visitas guiadas, exposiciones, talleres de oficios y degustaciones gastronómicas.

Para Elena Alfaro, directora del Programa de Artesanía UC, realizar la muestra en los días previos a Navidad amplifica el impacto que, durante más de 50 ediciones, ha tenido esta instancia.

“Queremos consolidar un nuevo espacio en el Campus Oriente para la circulación y comercialización de obras de alta calidad, donde también se genere una puesta en valor de sus creadores y creadoras en torno a una fecha significativa. Y, sobre todo, invitar al público a vivir estas fiestas desde la sabiduría de los maestros y maestras de Chile y Latinoamérica, mediante una mirada que sume interculturalidad e identidad”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Artesanía UC (@artesaniauc)

“Por primera vez, se realiza en el Campus Oriente, donde recibiremos a un centenar de artesanos de distintas partes del mundo. Junto con el Aula de Arte y Artesanía, este espacio expresa nuestro compromiso con resguardar y promover oficios de gran valor cultural, destacando la calidad técnica de tejedoras, talladores y maestros que dedican su vida a perfeccionar estas tradiciones”, complementó el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Artesanía UC (@artesaniauc)



Las coordenadas de la Muestra de Artesanía UC

Invita: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Organiza: Programa de Artesanía UC.

Auspicia: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondart.

Colaboran: Centro del Patrimonio Cultural UC, Escuela de Diseño UC, Municipalidad de Providencia, Centro Cultural Montecarmelo, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), Museo Artequin, Museo Taller y DUOC UC A Puertas Abiertas.

Fecha: 17 al 21 de diciembre

Horario: 11:00 a 20:00 horas

Lugar: Campus Oriente UC

Dirección: Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300, Providencia (estacionamientos disponibles con tarifa).