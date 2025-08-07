Latin GRAMMY 2025: Anuncian a Pandora entre los artistas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical

El trío mexicano recibirá el galardón por su aporte sostenido al pop latino a lo largo de cuatro décadas. Revisa en esta nota todos los nombres que serán homenajeados este año.

Este jueves fue anunciado que la banda Pandora estará entre los nombres homenajeados por la Academia Latina de la Grabación (también conocida como Latin GRAMMY) de 2025.

El trío mexicano compuesto por Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade recibirá el Premio a la Excelencia Musical, distinción que se otorga a intérpretes con contribuciones destacadas a la música latina a lo largo de su carrera.

El reconocimiento llega en el marco de los 40 años de trayectoria del grupo, conmemorados recientemente a través del álbum recopilatorio Pandora 40.

Desde su debut en 1985, con Cómo te va mi amor, Pandora ha sido parte del desarrollo del pop latino romántico, con colaboraciones que incluyen nombres como Armando Manzanero, Frank Sinatra y Luis Miguel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Latin Recording Academy (@latingrammys)

¿Qué otros artistas recibirán el premio este año?

Además de Pandora, también recibirán el Premio a la Excelencia Musical la artista peruana Susana Baca, el cantante español Enrique Bunbury, el compositor brasileño Ivan Lins y la cantante puertorriqueña Olga Tañón.

Todos ellos serán homenajeados en una ceremonia privada en Las Vegas el próximo 9 de noviembre, en el marco de la Semana del Latin GRAMMY.

La Academia también anunció que el ingeniero Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo, que destaca aportes técnicos y de producción en la industria musical.

Schilling ha trabajado con artistas como Shakira, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, y ha obtenido 12 Latin GRAMMYs, ocho GRAMMYs y ocho premios Emmy.

Este año, además, por primera vez se entregará también el Premio al Educador de Música Latina, en conjunto con la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

El galardón busca reconocer a docentes con impacto significativo en la incorporación de la música latina en contextos educativos, y su ganador recibirá una donación de 10 mil $USD en instrumentos para su escuela.