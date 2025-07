Paloma Mami y colaboración con Rauw Alejandro: “Siempre me decía ‘vamos a trabajar, vamos a trabajar’”

La artista nacional lanzó su segundo disco de estudio "Códigos de Muñeka", trabajo con el que consolida una carrera cuyo inicio fue tan explosivo como sorprendente, y que la llevó rápidamente a trabajar con discográficas de renombre en el género.

A cuatro años del lanzamiento de su disco debut, este viernes Paloma Mami estrenó su segundo álbum titulado Códigos de Muñeka, un trabajo que busca consolidarla como una de las principales exponentes urbanas del país.

En 2018, tras un breve paso por un programa de talentos, el primer y único single de Paloma Mami, Not Steady, se volvió viral rápidamente. Eso la llevó a colaborar con Hear This Music, la compañía discográfica responsable de impulsar la carrera de Bad Bunny, y más tarde con artistas de la talla de C Tangana o Ricky Martin.

En 2021 lanzó su primer álbum Sueños de Dalí que le valió una nominación a los Latin Grammy y ahora, cuatro años después, está de vuelta con su segundo larga duración titulado Códigos de Muñeka.

Una de las colaboraciones más esperadas de su álbum es con Rauw Alejandro, quien se ha convertido en uno de los latinos más escuchados del mundo acumulando 48 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras el estreno de su segundo disco, Paloma Mami ya se está preparando para anunciar una gira que se espera que la lleve por Chile y el resto de Latinoamérica.

Mira la entrevista completa: