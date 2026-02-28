Pablo Chill-E triunfa en Viña 2026 con Gaviota de Plata y Oro: “Esto es para todas las residencias y hogares de menores”

El exponente del trap chileno se presentó esta noche en la jornada de cierre del certamen con un repertorio que incluyó sus grandes éxitos, pero moderando el contenido de sus letras.

La noche del viernes 27 de febrero marcó el cierre del Festival de Viña del Mar 2026 y también el esperado debut de Pablo Chill-E en la Quinta Vergara.

El artista puentealtino, uno de los nombres más relevantes de la escena urbana nacional, subió al escenario en la tercera presentación de la jornada, luego del show de Paulo Londra y la rutina humorística de Pastor Rocha, y antes del cierre a cargo de Milo J.

Un show pensado para todos los públicos

Tal como adelantó en la conferencia de prensa previa, el cantante preparó un setlist pensado para un público transversal. “Hice un listado de canciones de puros hits y temas menos fuertes para que la gente diga ‘ah, está bueno el show, se puede escuchar'”, explicó días antes.

En su repertorio no faltaron éxitos como “My Blood”, “Gitana”, “Jaguar” y “Asueto”, aunque con un enfoque más moderado en comparación con sus inicios. El artista reconoció que fue uno de los primeros en cantar letras más crudas, pero aseguró que “con el tiempo lo he ido madurando para poder llegar a más personas y a lugares como el Festival de Viña”.

Reflexión sobre la estigmatización y la responsabilidad social

En un gesto poco común, Pablo Chill-E dedicó reflexionó antes del show sobre el rol de los artistas urbanos. “Tenemos cierta responsabilidad porque la juventud ve a uno y lo mira como ejemplo”, afirmó, llamando a sus colegas a evolucionar en sus letras sin perder la esencia.

Según reportó Mega, también abordó la estigmatización histórica del género: “Costó un poquito porque viene de abajo y porque somos cabros. Antes estigmatizaron el rock y ahora es lo mejor”.

Sobre posibles mensajes políticos, aclaró que su show se mantendría enfocado en lo profesional, aunque dejó un mensaje al cierre sin vinculación partidista.

La consagración de Pablo Chill-e en Viña 2026

La leyenda del género urbano salió al escenario con su éxito “Vibras”, presentación que fue acompañada de un coro y una banda en vivo, que elevó al nivel de un escenario internacional como lo es la Quinta Vergara el y clásico catálogo de Chill-e.

En ningún momento el artista censuró su contenido lírico, interpretando sus éxitos de principio a fin de forma prolífica. Fue con esa dinámica que Chill-e subió al escenario a la leyenda del trap latino, Yung Beef, para interpreta la canción “Singapur”. De inmediato, invitó al escenario a Julianno Sosa, quien lo acompañó para interpretar “Dale Tu Kolin“.

Luego de sus colaboraciones el rapero pasó a cantar su famosa colaboración con Bad Bunny, “Hablamos Mañana”, haciendo estallar a la Quinta Vergara.

Las colaboraciones no se detuvieron, ya que después el rapero nacional subió a Arte Elegante, uno de los viñamarinos más destacados del género urbano chileno.

Probablemente uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando “Pablito” interpretó “My Blood”, su canción más emotivamente cargada que celebra a la Shi Shi Gang y que promete poner a “todos los de la pobla a cantar“.

Tras afirmar “que la memoria es lo más importante”, y subir a un par de chinchineros a representar la tradición nacional, Chill-e rindió tributo al fallecido Galee Galee interpretando “Big Cut”. Luego de eso pidió un minuto de silencio por su compañero de rubro y amigo personal, afirmando que lo “amaba por siempre”.

El también jurado recibió la Gaviota de Plata ante el clamor del público, momento en el que aprovechó de agradecer a la coordinadora social “Shi Shi Gang”, por el trabajo que hacen en acercar la música a los niños de las poblaciones.

Las colaboraciones no se detuvieron, ya que para interpretar su ya clásico “gitana”, el “padre del trap chileno” subió a Bryartz al escenario, ampliando aún más la cantidad de artistas que lograron debutar en el Festival de Viña en esta legendaria noche para el género urbano nacional. Fue al final de dicha presentación que Chill-e terminó de consagrarse con la Gaviota de Oro. “Lo logramos Puente Alto, lo logramos los Shi Shi“.

“Muchas gracias a todos. Si pensaba que iba a decir algo polémico o de política, a pesar de que les diga las cosas, la mayoría no entiende o deciden hacerse los locos. Esto es para todas las residencias y hogares de menores. Por esos niños que nadie se acuerda, estos premios son para ustedes“, afirmó el artista tras recibir el galardón.