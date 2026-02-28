Pablo Chill-E emociona en Viña 2026 con sentido homenaje a Galee Galee: “Te voy a amar siempre”

La última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta carga emocional durante la presentación de Pablo Chill-E.

Tras afirmar que “la memoria es lo más importante” y luego de subir a un par de chinchineros para representar la tradición nacional, el artista puentealtino rindió tributo a su colega fallecido, Galee Galee.

El emotivo tributo en la Quinta Vergara

Chill-E interpretó “Big Cut”, la canción que grabó junto a Galee Galee y Harry Nach, que acumula cerca de 20 millones de reproducciones.

Al finalizar, visiblemente afectado, pidió un minuto de silencio afirmando que “lo amaba y que lo iba a extrañar por siempre”.

El gesto recordó la partida del cantante urbano en mayo de 2023, cuando a los 29 años falleció tras autoinfligirse una herida letal en medio de una funa pública en redes sociales.

La carrera de Gabriel Zúñiga estuvo marcada por exitosas colaboraciones con Polimá Westcoast y el propio Pablo Chill-E, dejando un legado que esta noche la Quinta Vergara recordó con respeto y emoción.