Pablo Alborán confirma su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

El tour acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum KM0, previsto para noviembre.

El cantante español Pablo Alborán volverá a pisar suelo chileno en el marco de su nueva gira mundial, el Global Tour Km0, que comenzará en 2026.

Dicho anuncio, llega acompañado de la confirmación de su próximo disco, KM0, con estreno programado para el 7 de noviembre de 2025.

El proyecto ya tiene varios adelantos que han despertado la expectación de sus fans; entre ellos, los singles Clickbait, KM0 y Vámonos de aquí.

Como antesala de la gira, Alborán ofrecerá un showcase gratuito el 23 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid, evento abierto al público y que será transmitido en directo a través de TikTok.

Ese mismo día se abrirá la preventa oficial de su nuevo álbum.

Concierto, venta de entradas y preventa exclusiva

Pablo Alborán agendó su concierto en Santiago para el próximo 2 de marzo, en el Movistar Arena.

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket.

Habrá una preventa exclusiva para clientes que paguen con tarjetas Santander comenzará el lunes 22 de septiembre a las 11:00 horas, con un 20% de descuento.

Posteriormente, la venta general se habilitará el jueves 25 de septiembre, sin restricción de método de pago.