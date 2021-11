Si bien muchas personas debieron ver el tráiler de la película Spider-Man: No Way Home desde sus casas, un grupo de afortunados tuvo la oportunidad de observarlo junto al intérprete del hombre arácnido, Tom Holland.

Tras la presentación, los fanáticos estallaron en una ovación de pie y se vio a Holland secándose lágrimas de los ojos. El actor sostuvo que fue “abrumador” ver a todos tan emocionados con su proyecto.

El actor británico de 25 años le dijo a la multitud que “ver su reacción significa que estamos haciendo algo bien” e insinuó que el nuevo -y esperado- adelanto es solo la “punta del iceberg”.

A standing ovation leads to Tom Holland in tears after the trailer debuted. pic.twitter.com/5aHTByiEmD — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) November 17, 2021

“Hay mucho más en esta película que los hará estar de pie y gritando“, adelantó el británico durante el evento, bromeando que alguien lo mataría si llegase a entregar más información respecto a la nueva cinta.

Durante una entrevista con GQ, el actor reconoció estar viendo el final de su era como Spider-Man luego de seis películas en el MCU. “Tal vez sea el momento de seguir adelante. Quizá lo mejor para Spider-Man es que haga una película de Miles Morales”, sostuvo.

“También debo considerar a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si estoy interpretando a Spider-Man después de los 30 años, he hecho algo mal (..) desde que me eligieron para el papel, no me he tomado un descanso”, manifestó Holland.