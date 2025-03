Premios Oscar 2025: Revisa acá la lista completa de nominaciones por categoría

La ceremonia oficial se celebrará el próximo domingo 2 de marzo de marzo. "Maria", dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie, fue nominada en la categoría de Mejor Fotografía.

La edición 97° de los Premios Oscar, los galardones más reconocidos del mundo cinematográfico internacional, tendrá lugar el próximo domingo 2 de marzo de marzo.

Las nominaciones fueron anunciadas hoy, a través de un live-stream en la cuenta oficial de YouTube de los Premios de la Academia, a partir de las 10:30 hora chilena.

La ceremonia comenzó recordando a las víctimas de los recientes incendios en Los Ángeles, especialmente a la primera línea. Rachel Sennott y Bowen Yang, en tanto, fueron los anfitriones.

Nominados

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown – Arianne Phillips

Conclave – Lisy Christl

Gladiator II – Janity Yates y Dave Crossman

Nosferatu – Linda Muir

Wicked – Paul Tazewell

Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man – Mike Marino, David Presto y Crystal Jurado

Emilia Pérez – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier y Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu – David White, Traci Ioader y Suzanne Stokes-Munton

The Substance – Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillion y Marilyne Scarselli

Wicked – Frances Hannon, Laura Blount y Sarah Nuth

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Cortometraje

A Lien – Sam Cutler-Kreutz y David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves y Suchitra Mattai

I’m Not A Robot – Victoria Warmerdam y Trent

The Last Ranger – Cindy Lee y Darwin Shaw

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević y Danuel Pek

Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men – Nicolas Keppens y Brecht Van Elslande

In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani y Hossein Molayemi

Magic Candies – Daisuke Nishio y Takashi Washio

Wander to Wonder – Nina Gantz y Stienette Bosklopper

Yuck! -Ioic Espuche y Juliette Marquet

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor Canción Original

El mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi camino – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D’Etat

Sugarcane

Mejor Cortometraje Documental

Death by Numbers

I’m Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Película Extranjera

I’m Still Here (Brasil)

The Girl with the Needle (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

Flow (Latvia)

Mejor Película Animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallance & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Mejor Edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Mejor Actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mejor Dirección

Anora – Sean Baker

The Brutalist – Brady Corbet

A Complete Unknown – James Mangold

Emilia Pérez – Jacques Audiard

The Substance – Coralie Fargeat

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked