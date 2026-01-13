Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil hará gira por sus 25 años de existencia: ¿Cuándo y dónde serán los conciertos?

La Orquesta, que realizará presentaciones bajo la dirección del maestro Paolo Bortolameolli, estará acompañada por miembros de las Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales provenientes de las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) anunció la gira “FOJI 25 años: Imágenes Sinfónicas”, en el marco de sus 25 años de existencia.

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) hará presentaciones en Santiago, Viña del Mar, Panguipulli, Fresia y Frutillar entre el 23 de enero y el 1 de febrero.

En los conciertos se “dará cuenta del trabajo, disciplina y dedicación que los más de 70 jóvenes becados de FOJI han desarrollado durante todo el 2025 bajo la dirección del destacado maestro Paolo Bortolameolli”.

“Fue un año hermoso, desafiante, pero con tremendas satisfacciones musicales”, expresó Bortolameolli.

Durante la gira, la Orquesta estará acompañada por seis miembros de las Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales, provenientes de las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío, quienes se sumarán para “fortalecer la descentralización de la música docta, fomentar la integración territorial y ampliar las oportunidades para jóvenes músicos de diversas zonas del país”.

Gira de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

La gira tendrá su inicio a las 19:30 horas del próximo 23 de enero con una presentación en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Esto será un importante hito, ya que será la primera vez que la Orquesta se presente en ese escenario.

Al día siguiente, la OSNJ realizará un concierto a partir de las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Desde la organización del evento indicaron que en ambas fechas se incluirá en el programa la obertura de El holandés errante de Richard Wagner, el Concierto para viola de Franz Anton Hoffmeister y selecciones de Scheherezade de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Luego, los artistas llegarán hasta la Región de Los Ríos, donde se presentarán en el Gimnasio Municipal de Panguipulli el 30 de enero a las 12:30 horas.

Ya el 31 de enero, el elenco arribará a Los Lagos para dar un concierto en el Gimnasio Municipal de Fresia a las 19:00.

El cierre de la gira se llevará a cabo en las Semanas Musicales de Frutillar, “donde los más de 70 jóvenes músicos se presentarán bajo la batuta de Paolo Bortolameolli el 1 de febrero de 2026, a las 19:30 horas”.

En el programa hay un repertorio de obras clásicas y modernas, con títulos como el Concierto N° 2 para piano y orquesta de Frédéric Chopin, que contará con la participación solista de la pianista Bárbara Sanhueza.

Cómo asistir: Conciertos de la gira de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

El ingreso a la presentación en la Gran Sala Sinfónica Nacional tiene un valor único de $5.000 para público general.

Las personas que tengan credencial de la Red Chile Cuida tendrán acceso preferencial y gratis previa inscripción. Se puede rellenar el formulario aquí.

Para el concierto en Viña del Mar, el ingreso es gratuito con inscripción previa en la página web del Teatro.

Para los conciertos en Panguipulli y Fresia, habrá acceso liberado por orden de llegada, hasta completar el aforo.

En tanto, el concierto en Frutillar será en el marco de las Semanas Musicales, y las entradas pueden ser adquiridas haciendo click aquí. Los precios parten en $15.000.