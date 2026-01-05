Orquesta Sinfónica dará concierto gratuito en el Estadio Nacional: ¿Cómo conseguir entradas para Carmina Burana?

En el recital también participará el coro Sinfónico Universidad de Chile, además de diversos solistas. Revisa los detalles del espectáculo.

Este lunes, se anunció que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile darán un concierto gratuito en el Estadio Nacional.

En esta oportunidad se presentará “Carmina Burana”, la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, el próximo sábado 17 de enero a partir de las 19:30 horas.

La obra escrita por el compositor alemán Carl Orff será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico UCh, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, sostuvo que “siguiendo nuestra tradición, este espectáculo será gratuito y abierto a todas y todos. En la Universidad entendemos el acceso al arte y la cultura como un bien público, y reafirmamos nuestro compromiso al compartir ampliamente la excelencia artística de nuestros elencos patrimoniales”.

Por su parte, el director del coro, Juan Pablo Villarroel, señaló que “Carmina Burana desde hace muchos años se ha convertido en una de las obras más amadas por el público. Posee un lenguaje fácil de oír por sus bellas melodías modales y un ritmo con un primitivismo muy atractivo, lo que engancha al oyente a través de toda la obra”.

¿Cómo conseguir entradas?