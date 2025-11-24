Orquesta de la Usach dará concierto gratuito en Independencia: ¿Cuándo y dónde será?

En esta oportunidad, la orquesta presentará un programa que combina música europea del siglo XIX y creación chilena contemporánea. Revisa los detalles.

La Orquesta de Universidad de Santiago de Chile (Usach) ofrecerá un concierto gratuito en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

Este concierto es parte del recorrido que la Orquesta desarrolla por diversas comunas, gracias al Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales del Ministerio de las Culturas.

En esta oportunidad, dirigida por Pablo Carrasco, la Orquesta Usach presentará un programa que combina música europea del siglo XIX y creación chilena contemporánea.

Primero se escuchará la obertura Las Hébridas, del compositor alemán Felix Mendelssohn (1809-1847), y luego la Sinfonía en do mayor del francés Georges Bizet (1838-1875). Entre ambas, emergerá Al borde de la aurora, obra que el compositor chileno Nicolás Ahumada (1997) estrenó en 2023 y escribió por encargo de la Orquesta de Cámara de Valdivia.

Las Hébridas es una pieza que Mendelssohn comenzó a escribir en 1829, cuando era un veinteañero. La Sinfonía en do mayor también es una obra de juventud: Bizet la compuso cuando tenía 17 años, como parte de sus estudios en el Conservatorio de París, pero el manuscrito se mantuvo en un virtual desconocimiento hasta el siglo siguiente.

“Ahumada también es muy joven y Al borde de la aurora es muy interesante, porque trata de emular elementos de la naturaleza, como Las Hébridas. Hay mucho ambiente marino y cantos de diferentes pájaros, caracterizados entre los instrumentos de cuerdas y vientos. Es un programa de compositores muy jóvenes, con obras inspiradas en la naturaleza o en viajes”, sostuvo Carrasco.

