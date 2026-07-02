Oposición rechaza la negativa a realizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional y oficiará a la ministra Natalia Duco: “Miles de personas merecen respuestas”

Durante la tarde de este jueves, el diputado e integrante de la Comisión de Cultura, Ignacio Achurra, se refirió a la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, para los conciertos de BTS programados en octubre.

“Después de meses de programación, nos enteramos de que el Instituto Nacional del Deporte dice que los conciertos de BTS no se pueden realizar porque coinciden con una actividad de fútbol profesional. Esta es una falsa dicotomía. Esto no es deporte versus actividades artístico-culturales; es un problema de programación y de orden del Gobierno”, cuestionó.

En esa línea, subrayó que es “escandaloso” que personas que viajarán desde fuera de Chile para asistir al show se enteren, a pocos meses del evento, de que “puede que no se haga porque el Gobierno no fue capaz de armar una programación razonable que diera cabida tanto al deporte como a las artes”.

Asimismo, anunció que “vamos a oficiar al Ministerio del Deporte para que explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS para miles y miles de fanáticas y fanáticos”.

Por su parte, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, complementó: “No se trata de ser fan de BTS. Se trata de que miles de personas merecen respuestas. Hay familias que compraron entradas, pasajes, reservaron hoteles y organizaron su vida con meses de anticipación. Hoy siguen enfrentando incertidumbre, mientras las explicaciones llegan por filtraciones y no por canales oficiales”.

En esa línea, informó que ofició a la ministra del Deporte, Natalia Duco, con el fin de que explique cuáles son las razones que impiden el uso del Estadio Nacional y qué medidas se están tomando para evitar que miles de personas resulten perjudicadas.

“Cuando el Estado genera incertidumbre, tiene la obligación de dar la cara”, remarcó.

No se trata de ser fan de BTS. Se trata de que miles de personas merecen respuestas. Hay familias que compraron entradas, pasajes, reservaron hoteles y organizaron su vida con meses de anticipación. Hoy siguen enfrentando incertidumbre, mientras las explicaciones llegan por… pic.twitter.com/0knHUvKJIJ — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) July 2, 2026

Asimismo, el parlamentario del Partido Liberal (PL), Alejandro Bernales, manifestó que, a su juicio, “el Ministerio del Deporte está atentando contra una industria que genera miles de empleos y dinamiza nuestra economía. Lo planteo desde esa perspectiva porque, para esta administración, los argumentos basados en el valor artístico y cultural parecen tener poca relevancia”.

Cabe mencionar que, a través de una declaración pública, el IND y el Parque Estadio Nacional informaron que la decisión se debe principalmente a “criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central”.

“Los informes especializados elaborados para esta evaluación concluyen que, si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”, argumentaron.

En ese sentido, detallaron que esta determinación tiene por objetivo resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto. Entre ellos destacan un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social contempladas en la programación anual del Instituto Nacional del Deporte.

“La eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos, situación incompatible con la responsabilidad institucional de resguardar la continuidad operativa del principal recinto deportivo del país”, remarcaron en el escrito.

Por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, aclaró que “se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del estadio y eso es una situación que se está evaluando y conversando”.