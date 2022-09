La banda sueca de metal Opeth le envió un mensaje al presidente Gabriel Boric a través del embajador de Suecia en Chile, Tomás Wiklund.

En primer lugar, los músicos liderados por Mikael Åkerfeldt enviaron un saludo por Fiestas Patrias: “Señor presidente, ¡Felicidades a usted (atrasado) y al pueblo de Chile en su día nacional! ¡Nos encanta tocar en Chile! De hecho, es uno de los mejores, si no el mejor, público en el mundo. Hemos estado en Santiago bastantes veces y siempre deseamos volver.”

Posteriormente, anunciaron dos fechas de conciertos en Santiago para febrero del 2023. “Estamos ansiosos”, manifestaron.

Asimismo, y tomando en consideración que el presidente chileno es reconocido fan de distintas bandas de metal y rock, los intérpretes de Prologue, The night and the silent water, The Moor, entre otros icónicos temas, le entregaron un particular regalo.

“Por medio de la presente, nos gustaría ofrecerle a Ud. Gabriel Boric pases backstage y entradas para todos nuestros shows donde sea que toquemos en el mundo”, indicó la misiva firmada por Åkerfeldt y Opeth.

Finalmente, la banda formada en 1990 manifestó lo siguiente: “¡Que viva Chile! ¡Que viva el presidente Gabriel Boric!“.

"Nuevamente; Felicitaciones de parte de nosotros en @OfficialOpeth!" “¡Que viva Chile🇨🇱! ¡Que viva el Presidente @gabrielboric!” /Mikael Åkerfeldt & Opeth 👇 — Embajador de Suecia en Chile (@EmbSueciaChile) September 21, 2022

El líder, vocalista y miembro más antiguo de la banda de death metal, metal progresivo, heavy y black metal, Åkerfeldt, se definió como “un socialdemócrata de clase trabajadora” en una entrevista con Classic Rock.

Hasta el momento, la productora oficial no ha señalado las fechas pactadas para los conciertos de la banda.