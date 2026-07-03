ARMY Chile responde a la ministra Duco por la incertidumbre sobre los conciertos de BTS en el Estadio Nacional: “No aceptamos que se modifiquen las condiciones”

Durante la noche de este viernes, el fan club oficial de BTS en Chile se refirió a las declaraciones de la ministra del Deporte, Natalia Duco, sobre los conciertos de la banda surcoreana de K-pop programados para octubre en el Estadio Nacional.

Las denominadas ARMY, a través de una declaración pública, sostuvieron: “Queremos manifestar nuestro profundo descontento ante las recientes declaraciones de la ministra Duco”.

En esa línea, manifestaron que “no aceptamos que se modifiquen las condiciones bajo las cuales adquirimos nuestras entradas” y argumentaron: “Compramos entradas para un evento que se realizaría en el Coliseo del Estadio Nacional y esperamos que aquello que fue ofrecido al momento de la venta sea respetado. No aceptamos un cambio de recinto”.

Cabe mencionar que, a través de una declaración pública, el Instituto Nacional del Deportes (IND) y el Parque Estadio Nacional informaron que la decisión de rechazar la realización de los conciertos programados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 se debe principalmente a “criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central”.

Asimismo, detallaron que esta determinación tiene por objetivo resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto. Entre ellos destacan un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social contempladas en la programación anual del Instituto Nacional del Deporte.

Por su parte, el fandom de BTS cuestionó tanto la falta de transparencia de la productora DG Medios como la de las autoridades. “Las recientes declaraciones, lejos de entregar certezas, solo han aumentado la incertidumbre de miles de personas que realizaron importantes inversiones para asistir a estos conciertos”, enfatizaron.

Ante este panorama, instaron a las autoridades y a la productora a entregar respuestas claras y actuar con responsabilidad y respeto hacia todas las personas asistentes, “resguardando la confianza depositada al momento de la compra”.

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¿Qué dijo la ministra Duco?